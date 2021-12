Ancora pochissimo tempo a disposizione per fare i regali di Natale 2021, le offerte last minute lanciate da Amazon permettono di ricevere i prodotti in sole 24 ore, ma dovete affrettarvi, i tempi sono strettissimi e sopratutto le scorte estremamente limitate.

Come al solito, ricordiamo che ogni acquisto effettuato sul famoso store di e-commerce, prevede la spedizione gratuita presso il domicilio solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 19 euro (solo se spedito da Amazon); in caso contrario, i clienti con abbonamento Prime attivo, potranno godere della spedizione gratuita indipendentemente dal livello dell’ordine o dalla categoria merceologica coinvolta. Di seguito vi riportiamo un piccolo estratto di ciò che vi attende su Amazon nella giornata odierna.

Amazon: le offerte da non perdere attive solamente oggi