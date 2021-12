Gli scienziati hanno annunciato la scoperta di un embrione di dinosauro squisitamente conservato di almeno 66 milioni di anni fa che si preparava a schiudersi dal suo uovo proprio come un pulcino. Il fossile è stato scoperto a Ganzhou, nel sud della Cina, e apparteneva a un dinosauro teropode sdentato, o oviraptorosauro, che i ricercatori hanno soprannominato “Baby Yingliang“.

“È uno dei migliori embrioni di dinosauro mai trovati nella storia“, ha riferito all’agenzia di stampa AFP il ricercatore dell’Università di Birmingham Fion Waisum Ma, coautore di un articolo sulla rivista iScience.

Ma e colleghi hanno scoperto che la testa di Baby Yingliang giaceva sotto il suo corpo, con i piedi su entrambi i lati e la schiena arricciati – una postura che non era mai stata vista nei dinosauri, ma simile agli uccelli moderni. Negli uccelli, questo comportamento è controllato dal sistema nervoso centrale ed è chiamato “rimbocco”. I pulcini che si preparano alla schiusa mettono la testa sotto l’ala destra per stabilizzare la testa mentre rompono il guscio con il becco. Gli embrioni che non riescono a rimboccarsi hanno maggiori probabilità di morire dopo una schiusa che non ha avuto successo. “Questo indica che tale comportamento negli uccelli moderni si è evoluto e ha avuto origine tra i loro antenati dinosauri“, ha detto Ma. Un’alternativa al rimbocco potrebbe essere stata qualcosa di simile a quanto accade nei coccodrilli moderni, che invece assumono una postura seduta con la testa piegata sul petto fino alla schiusa.

Dimenticato in magazzino!

Gli oviraptorosauri, che significa “lucertole di uova”, erano dinosauri piumati che vivevano in quella che oggi è l’Asia e il Nord America durante il tardo Cretaceo. Avevano forme e diete variabili del becco e variavano in dimensioni dai moderni tacchini all’estremità inferiore ai massicci Gigantoraptor, lunghi otto metri.

Il piccolo Yingliang misura circa 27 cm di lunghezza dalla testa alla coda e giace all’interno di un uovo lungo 17 cm al Museo di Storia Naturale della Pietra di Yingliang. I ricercatori ritengono che la creatura abbia tra i 72 ei 66 milioni di anni e che sia stata probabilmente preservata da un’improvvisa colata di fango che ha seppellito l’uovo, proteggendolo dagli spazzini per eoni. Sarebbe cresciuto da due a tre metri se fosse vissuto fino a diventare adulto e probabilmente si sarebbe nutrito di piante.

L’esemplare era uno dei numerosi fossili di uova che sono stati dimenticati nei depositi per decenni. Il team di ricerca sospettava che potessero contenere dinosauri non ancora nati e ha raschiato parte del guscio d’uovo di Baby Yingliang per scoprire l’embrione nascosto all’interno. “Questo embrione di dinosauro all’interno del suo uovo è uno dei fossili più belli che abbia mai visto“, ha affermato in una dichiarazione il professor Steve Brusatte dell’Università di Edimburgo, parte del team di ricerca. “Questo piccolo dinosauro prenatale sembra proprio un uccellino rannicchiato nel suo uovo, il che è un’ulteriore prova che molte caratteristiche caratteristiche degli uccelli di oggi si sono evolute per la prima volta nei loro antenati dinosauri“.

Il team spera di studiare Baby Yingliang in modo più dettagliato utilizzando tecniche di scansione avanzate per vedere un’immagine completa dello scheletro, comprese le ossa del cranio, perché parte del corpo è ancora ricoperta di roccia.