Anche se un po’ in ritardo rispetto alla concorrenza, anche ho. Mobile ha deciso di lanciare una promo speciale dedicata al periodo delle feste. Parliamo di una nuova tariffa super vantaggiosa che, più che un regalo di Natale, sembra essere una vera e propria dichiarazione di guerra contro una rivale in particolare, Iliad. In cosa consiste l’offerta? Andiamo a scoprirlo insieme.

Che ho. Mobile faccia la guerra ad Iliad (così come un po’ tutti gli operatori telefonici italiani) si sa da oramai molto tempo. La nuova tariffa dell’MVNO è la risposta alla nuova Flash 150 lanciata da Iliad. Farà gola agli utenti?

ho. Mobile: la nuova tariffa speciale a soli 8,99 euro al mese

Disponibile sul mercato da pochissimo tempo, ho. 8,99 è la tariffa telefonica che darà filo da torcere alla concorrenza. Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 150 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 8,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Sono compresi nel costo, anche i servizi essenziali come hotspot personale, ho. chiamato e avviso di chiamata.

La promo è rivolta esclusivamente a coloro che acquistano una nuova SIM ho. Mobile effettuando la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO. Non sono previsti costi per la spedizione (in caso di acquisto della SIM online) e per l’attivazione. Per la SIM, invece, è previsto un contributo una tantum di 0,99 euro. L’offerta è compatibile con l’iniziativa “Soddisfatti ho. Rimborsati”. Come le altre promo ho. Mobile, anche questa può essere attivata sia online che presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale. Al momento, ho. Mobile non ha comunicato una data di fine iniziativa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it