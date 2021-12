In Europa e nel Mondo moltissime sono le città natalizie molto gettonate dove trascorrere il Natale e respirare a pieno la magia delle feste, sentendosi trasportati nella favola magica del Natale, con le loro luci, gli addobbi, i mercatini ed il profumo di spezie che si perde nell’aria fredda dell’inverno.

Ma oltre alle città più famose, come Vienna, Praga, Budapest, Monaco di Baviera e altre ancora, vi sono delle città dove la magia del Natale è altrettanto presente, ma che sono meno conosciute e che vale davvero la pena visitare per trascorrere le feste nell’atmosfera natalizia, ma senza troppa folla proveniente da tutto il mondo.

La Romantische Straße e le sue suggestive città natalizie

Questo viaggio alla scoperta delle piccole e affascinanti città natalizie inizia da Friburgo (immagine di copertina) in Germania. Nel suggestivo mercatino di Natale della cittadine tedesca che si trova lungo la Romantische Straße, è tradizione bere un bicchiere di vin brulé. Inoltre, durante le sere dell’Avvento, le luci natalizie illuminano la città a festa, preparandola all’attesa del giorno di Natale nella più splendida atmosfera natalizia.

Sempre lungo la suggestiva Romantische Straße, si trova un’altra delle città simbolo del Natale in Germania, Rothenburg ob der Tauber. Ogni anno, nel periodo prenatalizio, questa affascinante città medievale si trasforma in un luogo da favola. Da oltre 500 anni si tiene proprio qui uno dei mercatini di Natale più popolari in Germania, il “Knight’s Market”, che secondo la tradizione apre solennemente il venerdì prima della prima domenica di Avvento.

A Rothenburg ob der Tauber si trova anche il famoso “villaggio natalizio” di Käthe Wohlfahrt, aperto tutto l’anno dal 1981 e che, durante il periodo natalizio è una meta imperdibile. Al suo interno vi sono più di 30.000 oggetti, tutti natalizi e imponenti decorazioni tra cui la ricostruzione in miniatura di una piazza francone illuminata da più di 196.000 luci, con vecchie case a telaio in legno e un albero di Natale alto 5,5 m e decorato con più di 1.000 ornamenti in cristallo.

Al primo piano del “Villaggio di Natale” di Käthe Wohlfahrt si trova il “Museo tedesco di Natale” di 250 metri quadrati con più di 5000 oggetti storici, dove i visitatori possono fare un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la storia delle decorazioni natalizie, dai primi alberi di Natale fino agli anni Cinquanta.

Le città natalizie di Breslavia e Linz

Tra le città meno note d’Europa in cui trascorrere il Natale vi è anche la splendida Breslavia, in Polonia. In questa città ogni anno a Natale viene organizzato un mercatino con prodotti provenienti dalla Polonia, dalla Francia, dalla Germania e dalla Lituania. Il mercatino di Breslavia prende vita tra gli edifici gotici della Rynek, la Piazza del Mercato, creando un luogo dove sembra che le fiabe prendano vita.

Per chi invece cerca un Natale più tranquillo e romantico, l’ideale è Linz, in Austria. Non è una città natalizia tra le più acclamate, quindi durante le feste le strade sono tranquille e silenziose, regalando un’atmosfera suggestiva e quasi irreale. Per chi sceglie di trascorrere il Natale a Linz, c’è la possibilità di creare con le proprie mani una candela profumata e magari dopo godersi una fetta della Linzer Torte, la ricetta di torta più antica conosciuta al mondo.

Non possono mancare anche Francia, Olanda e Svezia

Un’altra città da non perdere a Natale è Delft nei Paesi Bassi, una città meravigliosa che durante il periodo natalizio ospita numerosi mercatini a tema, dove poter gustare i prodotti tipici e le specialità locali. Visitando questa città natalizia di certo non si può perdere una visita alla Royal Delft, la fabbrica delle ceramiche blu famose in tutto il mondo.

Spostandosi invece in Francia, tra le città natalizie da non perdere vi è Arras, dove nella splendida piazza barocca di Grand Place ogni anno si tiene il “Village de Noël”, un evento che vede in scena oltre 100 espositori, tra giostre, bancarelle e piste di pattinaggio.

Tra le città natalizie degne di nota di certo non poteva mancare, Göteborg in Svezia. In questa città, davvero quasi nel regno di Babbo Natale, una strada di ben 3 chilometri viene illuminata esclusivamente dalle luci natalizie. E per riscaldarsi nella fredda notte di chi è molto vicino al Polo Nord, non mancheranno caldarroste e caffè, magari da gustare in uno dei locali della via principale, dove sarete accolti da luci mercatini, profumi e colori, per un atmosfera natalizia davvero magica.

Città natalizie al “caldo” in Spagna, Portogallo e Italia

Decisamente più lontana dai suggestivi paesaggi invernali svedesi è la città di Vigo in Spagna, ma anche qui con il Natale non si scherza. La città spagnola è infatti entrata nel Guinness dei primati per il maggior numero di luci natalizie, con ben dieci milioni di luci colorate, sparse per 30 strade. Di sicuro la città ha luminarie per un Natale da record!

Anche la prossima città è decisamente fuori dall’immaginario natalizio, ma nulla ha da invidiare alle più fredde città nordiche in tema natalizio. A Óbidos in Portogallo sorge infatti un villaggio di Natale con un calendario denso e ricco di appuntamenti tra i più disparati. Ed è così che in Portogallo vanno in scena, sotto lo splendido castello medioevale, spettacoli teatrali e giochi a tema. Il tutto abbracciato da piste di pattinaggio, un presepe, il mercatino natalizio e la Grotta di Babbo Natale.

IL nostro viaggio in questo Natale un po’ diverso dal solito si conclude in Italia, dove una delle atmosfere natalizie più suggestive si respira, ovvero a Benevento. Qui il clima è quello di altri tempi, con il centro storico addobbato a festa che rende l’atmosfera romantica e affascinante. Come non programmare una visita in una delle perle d’Italia che in questo periodo si rende davvero irresistibile ed accattivante.