Ogni anno a Natale ci troviamo spesso nell’impaccio di dover rispondere a messaggi di auguri ed avere esaurito ogni possibile idea! Finiamo così per rispondere a tutti con il classico e banale, e spesso anche odiato, “a te e famiglia!” Ecco dunque alcuni consigli per gli auguri per questo Natale 2021

Frasi di auguri per i nostri cari

Messaggi di auguri da poter inviare ai nostri cari, per Natale e Santo Stefano:

Le cose più belle della vita non si possono vedere con gli occhi, non si possono toccare con le mani, non si possono assaporare con il gusto, si sentono solo con il cuore. Tanti auguri per questo Santo Stefano, spero che tu e la tua famiglia passiate una giornata di serenità e felicità.

In questo 26 dicembre in tantissimi festeggiano l’onomastico, ma senza dubbio tu sei la più speciale tra tutte quelle che esistono sulla terra. Tanti auguri per questo Santo Stefano.

Sarebbe bellissimo passare insieme questo giorno, ma essendo lontani spero che ti arrivi almeno il mio pensiero e un grandissimo abbraccio. Buon Santo Stefano da chi ti vuole veramente bene.

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Con tanto affetto… Buon Natale!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Il Natale lo si sente nel cuore e solo con il cuore possiamo trasmetterne la vera magia! Tanti auguri!

Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla famiglia. Per questo ti sento particolarmente vicino e desidero augurarti di trascorrere questi giorni di festa in serenità assieme ai tuoi cari. Buon Natale!

Per questo Natale spero che tu possa trovare tanti sorrisi nei pacchi che ora scintillano sotto l’albero. Auguro a te e alla tua famiglia una giornata splendida e delle feste meravigliose.

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno. (Stephen Littleword)

Frasi di auguri spiritose per il Natale 2021

Se invece il destinatario è un nostro amico, magari di lunga data, e vogliamo scrivere qualcosa di più divertente, ecco alcune frasi di auguri più spiritose e anche un po’ irriverenti:

Quest’anno ho scoperto che Babbo Natale ha gli occhi a mandorla. Se no, non si spiegherebbe che tutti i regali siano ‘Made in China’.

Ricordati di sorridere e di goderti questa festa. Perché quando il Natale sarà finito, a nessuno importerà più di te.

Vorrei spiegare a quelli a cui non ho inviato gli auguri di Natale che non mi sono dimenticato di loro. Ma ce la sto mettendo tutta.

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sbaglino strada!

In questo giorno di gioia e di festa, bisogna essere tutti più buoni e tolleranti. Fai come me: invia un messaggio di auguri a un amico sfigato!

Messaggi d’auguri formali

Qualora dovessimo rispondere a dei messaggi di auguri inviati da qualche contatto di lavoro, magari il capoufficio o un cliente importante, ecco alcune frasi d’auguri per questo Natale 2021, un po’ più formali:

La vostra fiducia è il nostro regalo più grande. Buon Natale!.

Sinceri auguri di serenità e armonia in compagnia dei Suoi cari. Buon Natale.

Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale.

Con affetto e gratitudine per l’amicizia che ci doniamo a vicenda. Auguri di cuore.

Buon Natale e un augurio di buona salute e tanta felicità.

L’amore nel Natale 2021

Di seguito invece alcuni frasi per gli auguri di Natale 2021 destinate all’amore della nostra vita, o comunque a quelle persone per cui proviamo un affetto particolare:

Un altro Natale insieme, un altro momento di gioia con te… Cos’altro potrei chiedere alla vita?

Un tuo bacio è tutto ciò che chiedo quest’anno per Natale.

Questo Natale fatti il migliore regalo possibile: rimani come sei!

L’atmosfera del Natale è ancora più magica se ne puoi condividere la profondità con le persone che ami. Tanti auguri!

