Da quando la dieta a basso contenuto di grassi è passata in secondo piano, i grassi sani nelle nostre diete hanno ricevuto la giusta attenzione e riconoscimento che meritano. Quando si parla di grassi sani non possiamo non parlare degli Omega 3. Sono spesso associati all’assunzione di pesce, come salmone e frutti di mare, ma se siamo in difficoltà per aggiungerlo nella nostra dieta, è giusto sapere i vantaggi che questo nutriente ha sul nostro organismo.

Sebbene sia il cuore a beneficiare maggiormente di questo nutriente, anche gli occhi, il cervello e le articolazioni dipendono da questi grassi. Ecco cosa dobbiamo sapere sulle diverse fonti di omega 3, la varietà di benefici per la salute che offrono e come possiamo assicurarci di fare il pieno regolarmente.

Omega 3, cosa sono e come aiutano il nostro benessere

Gli acidi grassi Omega-3 sono un tipo di grasso polinsaturo. L’ALA omega-3 di origine vegetale è essenziale, il che significa che ha un fabbisogno nutritivo giornaliero e dobbiamo ottenerlo dal cibo o dagli integratori perché il corpo non può produrlo da solo. Negli ultimi anni sono stati la fonte di numerosi studi, che ne confermano l’importanza nel nostro piano alimentare per la nostra salute e benessere. La salute del cuore è uno dei benefici principali degli Omega 3 e mangiare almeno 2 volte il pesce a settimana è collegato al benessere cardiovascolare.

Ampie quantità di omega-3 nel corpo sono state anche collegate a pressione sanguigna e circolazione sane. A causa del suo ruolo nel suo sistema nervoso centrale, l’Omega 3 è un nutriente chiave per la salute del nostro cervello. Promuove inoltre la cognizione per tutta la durata della vita e supporta l’andamento dell’umore. Anche i nostri occhi usufruiscono di questo nutriente per la propria salute; garantisce ad alcune cellule della retina di funzionare in modo corretto e combatte lo stress ossidativo.

Numerosi studi suggeriscono che gli Omega 3 sono ricchi di antiossidanti e antinfiammatori aiutando il corpo a combattere lo stress ossidativo. Sono strettamente collegati al nostro sistema immunitario e numerose ricerche evidenziano il loro ruolo come molecola di segnalazione attivando la risposta immunitaria. Ultimo, ma non meno importante è il beneficio che questo nutriente ha sul sistema muscolo scheletrico soprattutto nelle donne aggiustando l’equilibrio del calcio e il ricambio delle ossa. Grazie alle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie gli Omega 3 permettono un buon movimento delle articolazioni.

