Ci sono alcuni film di Natale che assolutamente non possiamo non aver visto. Alcuni perché sono forse l’essenza stessa del Natale e sono degli intramontabili classici. Altri invece perché incarnano quello che è il vero spirito del Natale, quell’aura di bontà e di propensione verso gli altri che, al giorno d’oggi, è purtroppo davvero merce rara.

Ecco dunque i 7 film di natale che assolutamente dovete aver visto:

1. Miracolo nella 34ª strada

Il primo della lista è assolutamente “Miracolo nella 34ª strada”, nella sua versione del 1994, remake della più vecchia versione del 1947. Impossibile non aver visto Richard Attenborough, nei panni di quello che forse è il più autentico Babbo Natale nella cinematografia natalizia, ovvero Kris Kringle (nell’immagine di copertina). Una storia quella di Kringle e della piccola Susan, che parla di fede, di speranza e di rispetto reciproco. Una dolce favola a lieto fine di cui è impossibile dimenticare alcune scene, come Babbo Natale che viene scagionato dall’unica bimba che non credeva in lui e nel Natale, grazie ad una banconota da un dollaro.

2. Edward mani di forbice

Un altro film che assolutamente non possiamo mancare di aver visto è “Edward mani di forbice”, la bellissima favola nel tipico stile di Tim Burton. Una storia d’amore che parla di gelosia, pregiudizi e giudizi, spesso troppo affrettati e della mentalità bigotta e prevenuta della maggioranza delle persone.

Edward è il frutto immortale del lavoro di uno scienziato, morto prima di terminare la sua opera lasciando la sua creatura con delle spaventose forbici al posto delle mani. Solo Kim, narratrice dell’intera storia e dei suoi ricordi, riesce a scorgere la purezza e la dolcezza dell’animo di Edward.

Mentre i residenti della piccola cittadina dove vive la famiglia di Kim sono spaventati dall’apparenza di Edward, tra i due nasce un sincero sentimento d’amore che Kim ormai anziana, racconta alla sua nipotina. Dopo aver visto questo film, la neve vi sembrerà qualcosa di diverso, trasformandosi nel ricordo dell’amore eterno di Edward per Kim e di un angelo scolpito nel ghiaccio.

3. The Family Man

Se non lo avete ancora fatto, tra i film di Natale che dovete assolutamente vedere c’è anche “The Family Man”, in cui Nicolas Cage e Téa Leoni ci insegnano quali sono i valori importanti nella vita di una persona. Il film è uno scontro tra la carriera, il denaro, il materialismo e la superficialità, contrapposti all’amore, la famiglia e l’amicizia.

Uno scontro classico, presentato però in una chiave magica e fantastica, nell’atmosfera natalizia, dove l’entità che da inizio alla magica vicenda è tutt’altro che un classico angelo, elfo o essere magico. Si tratta infatti di un disperato, quasi malvivente, di nome Cash, interpretato dal candidato al premio Oscar per il miglior attore protagonista nel 2005 per l’interpretazione in Hotel Rwanda, Don Cheadle.

4. A Christmas Carol

Parlando di film di Natale ci sono alcune storie che dobbiamo assolutamente conoscere, in quanto profondamente radicate nella cultura delle festività natalizie quasi in tutto il mondo. Una di queste è “A Christmas Carol”. Sono moltissimi i film ispirati da questo racconto breve, il primo della serie dei Libri di Natale di Charles Dickens, scritto nel 1843. La versione che vogliamo consigliarvi è quella del 1984, che in Italia uscì con il titolo “Una Favola Fantastica”.

Tutti conosciamo la storia di Ebenezer Scrooge e dei tre spiriti del Natale che gli fanno visita durante la notte, accompagnandolo in un viaggio che gli mostrerà la sua avarizia e la sua solitudine. Anche questo è un viaggio nei veri valori della vita e nello spirito natalizio, meravigliosamente raccontato da Clive Donner, in un film che incarna davvero l’essenza, l’intenzione e l’atmosfera del romanzo vittoriano di Dickens.

5. Hook capitan uncino

Anche se il clima di questo film non è prettamente natalizio, la commedia fantasy “Hook Capitan Uncino” ricorda a tutti quali sono i valori importanti della vita, come la solidarietà, il coraggio e l’amore per il prossimo e per i propri cari. Valori che sono in perfetto accordo con il clima e le festività natalizie.

Ed è così che un cresciuto Peter Pan, meravigliosamente interpretato da Robin Williams, ci accompagna nelle sue avventure assieme a Campanellino (Julia Roberts) e contro Capitan Uncino (Dustin Hoffman) e la sua ricerca di vendetta. Attraverso i suoi ricordi, le sue scoperte, le sue lotte e i suoi affetti, Peter Pana adulto, ora Peter Bunning, ci farà scoprire quali sono gli aspetti fondamentali della vita.

6. Blizzard – La renna di babbo natale

E se in “Hook Capitan Uncino” si parla poco di Natale, Per “Blizzard – La renna di Babbo Natale” è vero il contrario! È un film di Natale in piena regola, dove non mancano neve, pattini, Babbo Natale, i suoi assistenti e le sue renne. Il tutto è di cornice alla dolcissima storia di amicizia che un’eccentrica zia racconta alla sua nipotina triste, quella tra Katie, una bimba povera con un grande sogno, e Blizzard, la magica renna di Babbo Natale.

7. Elf – Un elfo di nome Buddy

Anche questo ultimo film che vi consigliamo è un film di Natale in piena regola, che racconta la rocambolesca storia di un bambino cresciuto da una coppia di elfi di Babbo Natale al Polo Nord che torna a cercare i suoi veri genitori umani. Una bellissima e divertente commedia sulla famiglia, con Will Ferrel e la partecipazione di Peter Dinklage, nei panni dello scrittore Finch.