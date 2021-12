Da qualche anno a questa parte, molti sono soliti scambiarsi gli auguri di Natale utilizzando i social. Tra tutti, WhatsApp è sicuramente quello più utilizzato dagli italiani per questo tipo di cose. Si sa, le persone a cui inviare gli auguri sono sempre tante e, nella maggior parte dei casi, la fantasia non vuole proprio aiutare. A ragione di ciò, in questo articolo, vogliamo elencare alcuni dei messaggi di auguri di Natale più originali di sempre. Tutto ciò che bisogna fare è semplicemente scegliere il preferito!

WhatsApp Natale: i messaggi di auguri più belli ed originali

– A chi non aspetta il Natale per essere migliore, tanti auguri!

– Anche se oggi siamo lontani, ti ho sempre vicino al mio cuore, sopratutto in occasioni importanti come questa. Buon Natale!

– Lontani con il corpo, ma vicini con il cuore e con la mente. Tanti auguri di buon Natale!

– Che la promessa del Natale possa riempire il tuo cuore di gioia e pace. Tanti auguri!

– Che le feste possano portarti tanti successi e felicità. Buon Natale!

– Buon Natale a te che sei speciale. Ricordare tutto ciò che abbiamo passato insieme mi riempie sempre il cuore di gioia. Ti voglio bene!

– Sei sempre in grado di rendere il Natale più divertente che mai. Buon Natale ad una persona speciale.

– Lavorare con te è sempre un immenso piacere. Che il futuro possa riservarci esperienze indimenticabili. Buon Natale.

– Buone feste! Spero che tutti i tuoi desideri di Natale diventino presto realtà, baci.

– Il tuo amore è il regalo di Natale più bello che potessi ricevere. Tanti auguri di buon Natale tesoro!

– Dimentica il vischio, puoi baciarmi in qualunque occasione tu voglia. Buon Natale!

– Mi manca festeggiare il Natale con te. Mi raccomando, mangia un po’ di panettone anche per me. Tanti auguri!

– Fiero di avere un’amico come te nella mia vita. Tanti auguri di buon Natale!

– Non esiste regalo migliore che festeggiare il Natale con la propria famiglia. Tanti auguri di buone feste a tutti voi!

– Possa questo Natale essere pieno di luce e felicità per te e chi ami. Tanti auguri di buon Natale!