Tutti ricordiamo il mago del celebre film Harry Potter che mangia una barretta di cioccolata per sentirsi meglio, ma quello che non potremmo sapere e è che questa tesi non è solo fantasia, ma anche la scienza lo supporta. Secondo un recente studio assumere un quadratino di cioccolato fondente ogni giorno può non solo migliorare il proprio umore, ma aiuta a mantenere un intestino sano.

Lo studio si è suddiviso in due gruppi a seconda di quanto cacao contiene una barretta di cioccolato. Un gruppo ha mangiato cioccolato fondente con il 70% di cacao, l’altro con l’85% e ha consumato il cioccolato prescritto ogni giorno per un periodo di tre settimane. Alla fine della prova i partecipanti sono stati esaminati ed è stato in grado di monitorare i cambiamenti emotivi.

Cioccolato fondente, ideale per una buona salute dell’intestino e migliora l’umore

Il gruppo che ha assunto l’85% di cacao ha visto una riduzione degli effetti negativi rispetto a chi ha mangiato il 70% di cacao. I ricercatori hanno anche fatto un ulteriore passo avanti valutando gli effetti di alterazione dell’umore del cioccolato fondente e il modo in cui è associato al microbiota intestinale. Molto spesso la salute dell’intestino e quella mentale sono collegate e vanno di pari passo. mangiare cibi che contengono additivi chimici e sono ultra-elaborati può influenzare negativamente i batteri sani nell’intestino, aumentare il rischio di malattie e influenzare negativamente il nostro umore.

Per mantenere un intestino sano, una dieta deve contenere una quantità benefica di cibi prebiotici e probiotici. Gli alimenti prebiotici si presentano sotto forma di fibra alimentare, che alimenta i batteri “amici” nell’intestino e mantiene prospero il sistema digestivo. Gli alimenti probiotici sono i batteri vivi e i lieviti che fanno bene al sistema digestivo e possono aiutare a migliorare e ripristinare la flora intestinale. Il cioccolato fondente funge da prebiotico visto che è ricco di fibre.

Maggiore è la percentuale di cacao in una barretta, maggiore è il contenuto di fibre e maggiore è la bontà prebiotica di cui si nutre la flora intestinale. Quindi è vero: mangiamo un po’ di cioccolato fondente se siamo di umore strano e vogliamo qualcosa di dolce. Ci sentiremo meglio.

Foto di Enotovyj da Pixabay