Il 2021 sta per giungere al suo termine. Ciò significa solo una cosa, è tempo di resoconti. Se siete appassionati di tecnologia sicuramente siete interessati a sapere quali sono stati i dispositivi hi-tech che più hanno conquistato la clientela nel corso di questo anno. Di che si tratterà? Scopriamolo insieme.

Nonostante la minaccia Covid-19 sia ancora presente in tutto il mondo, il 2021 è stato un anno di discreti successi per il mondo della tecnologia. Possiamo dire con certezza che ci sono stati diversi prodotti che hanno letteralmente catturato il cuore degli utenti. In questo articolo, andiamo ad elencare i 5 più gettonati.

Dispositivi hi-tech: i 5 più gettonati del 2021

1) PS5

Nonostante sia uscita a fine 2020, la PS5 non può che non essere al primo posto dei dispositivi tecnologici più gettonati del 2020. Ancora praticamente introvabile nei negozi a causa dell’elevata richiesta, è stata la console più venduta in Italia nel corso di quest’anno. Se ancora non l’avete e ne volete acquistare una, sappiate che l’impresa non è semplice. Le stime vedono la situazione disponibilità stabilizzarsi solo verso la fine del 2022. Riuscirete a resistere?

2) Apple AirTag

Qualsiasi nuovo prodotto che Apple produce genera sempre molta curiosità. Nonostante non sia il primo della sua categoria, l’AirTag è un accessorio economico che può rivelarsi super utile in molte occasioni. Fin dal suo lancio ha ottenuto ottimi risultati di vendita in Italia e nel mondo e, ad oggi, continua ad essere considerato uno degli oggetti hi-tech meglio riusciti del 2021!

3) Apple AirPods di terza generazione

Lanciati sul mercato da appena due mesi, i nuovi AirPods di terza generazione sono diventati, in brevissimo tempo, uno dei prodotti tecnologici più apprezzati del 2021. Versione migliorata degli amatissimi AirPods “originali”, hanno già venduto tantissimo e, sicuramente, continueranno così per molto tempo.

4) Smart Speaker Amazon/Google/Apple

Gli Smart Speaker sono, senza dubbio, tra gli oggetti più richiesti del 2021. Che sia di Amazon, Google o Apple, tutti oramai ne hanno almeno uno a casa e molti altri hanno intenzione di comprare uno nuovo a breve. Apple ha lanciato in Italia da meno di un mese il suo HomePod Mini (sold out praticamente ovunque), mentre Amazon e Google hanno lanciato le nuove gamme a fine 2020. Qui di seguito il link alla pagina Amazon dell’ultimo Echo di quarta generazione.

5) Ray-Ban Stories

Sulla bocca di tutti per molto tempo, gli occhiali smart di Ray-Ban lanciati in collaborazione con Facebook si sono aggiudicati un posto in lista per la loro audacia. Puntati verso il futuro, coniugano la qualità di un buon occhiale da sole/vista con diverse feature smart. Arrivati sul mercato da pochissimi mesi, si possono acquistare solo nei negozi Ray-Ban e presso alcuni rivenditori selezionati.

Crediti immagine in evidenza: Playstation.com