Monopoly è un classico immortale tra i giochi da tavolo per tutta la famiglia ed è conosciuto sostanzialmente da chiunque perché si porta sulle spalle ben cento anni di vita. La primissima edizione del gioco Hasbro è stata pubblicata nel 1935 ed è stato diffuso in oltre 103 paesi e tradotto in oltre 37 lingue. Rinomato per le sue interminabili partite e gli immancabili litigi in famiglia mentre si cerca di ottenere il monopolio degli immobili tentando di far fallire i propri avversari a suon di banconote, Monopoly è ad oggi ancora giocato ed è ormai riconosciuto come un vero e proprio fenomeno culturale.

In tutti questi anni il gioco Hasbro ha subito diversi cambiamenti attingendo a tematiche di vario genere tra film, serie televisive, videogiochi e non solo. Ovviamente non sono mancate edizioni in cui sono state proposte varianti alle regole del gioco per svecchiare la formula ed innovare il tutto proponendo edizioni molto particolari. Abbiamo quindi deciso di proporvi alcune tra le migliori per portare ancora una volta la gloria di Monopoly sui vostri tavoli, sicuramente un ottimo modo per passare una serata in famiglia, soprattutto durante questi giorni di festa.

1. Monopoly: Edizione dell’Imbroglio

Con grande dispiacere per tutti, molti giocatori cercano di farla franca piegando le regole di Monopoly. E se invece fosse possibile barare e imbrogliare aggirando le regole del gioco base? Beh a quel punto otterremo Monopoly: Edizione dell’Imbroglio. Questa versione aggiunge carte che incoraggiano a infrangere le regole per guadagnare più soldi possibile. Basta non finire per essere catturati e incatenati al tabellone con tanto di manette incluse nella confezione!

2. Monopoly Deal

Ecco un modo completamente diverso di giocare a Monopoly. Invece delle estenuanti sessioni di un’ora, Monopoly Deal è una breve variante basata sulle carte con partite veloci dalla durata di 15 minuti. Potremo raccogliere set, costruire case e strappare fino all’ultimo centesimo dalle mani dei propri avversari come al solito, ma tutte le azioni sono dettate dalle carte che abbiamo in mano. Non sostituirà mai il gioco standard, tuttavia, questa versione offre un opzione per una rapida sessione di Monopoly perfetta anche da giocare in movimento.

3. Monopoly Voice Banking

Non vi piace perder tempo nel gestire le banconote durante la gran parte delle partite di Monopoly? Con Voice Banking ora sarà il gioco a occuparsene. Questa versione viene fornita con un cilindro elettronico che ascolterà le istruzioni dei giocatori e gestirà tutti i soldi, i conti e le proprietà per conto nostro, eliminando la necessità di denaro fisico e carte di proprietà. Se fatto correttamente, questo accelererà non poco le partite dando più tempo per pianificare la strada verso la vittoria.

4. Monopoly Speed

Se non amate le lunghe partite del Monopoly e preferite comunque la controparte da tavolo Monopoly Speed ​​è allora la versione che fa al caso vostro. Questa edizione vi permetterà di finire una partita in 10 minuti netti. Certo è un po’ caotico poiché tutti giocano contemporaneamente contro un timer, ma in compenso ne guadagna in velocità.

5. Monopoly Arcade Pac-Man

Chiudiamo con una versione moderna e tra le più innovative mai pubblicate di Monopoly. Invece del denaro in questa edizione per acquistare proprietà si devono utilizzare i punti ottenuti giocando ad un mini arcade di Pac-Man. Una versione fresca e dannatamente divertente! Non modifica molto le regole base del gioco, ma Monopoly Arcade Pac-Man è abbastanza diverso da essere una boccata d’aria fresca per chiunque voglia provare un Monopoly alternativo.

