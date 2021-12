La tecnica del contare le calorie sembra essere tornato di moda. Per anni molte diete come la keto, paleo e del mangiare pulito e sano hanno regnato limitando alcuni elementi specifici rispetto al consumo complessivo. Tuttavia secondo una nuova ricerca sembra che il contare le calorie sia una delle diete migliori e più popolari.

Ovviamente gli uomini non hanno alcun bisogno di contare le proprie calorie per essere sani o raggiungere il proprio obbiettivo di fitness, ma è essenziale capire come il nostro corpo utilizzi l’energia presa dal cibo. Tutti sappiamo che cosa sia una caloria e molto spesso le calorie di ogni alimento le troviamo scritte nelle confezioni e non possiamo affrontare alcun argomento senza nominare le calorie.

Calorie, per una buona nutrizione quante ne deve assumere un uomo?

In modo tecnico quando parliamo di calorie stiamo in realtà parlando di chilocalorie. Una chilocaloria è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di 1 chilogrammo di acqua di un grado centigrado; quindi le calorie sono una misura di energia. Oltre alle funzioni uniche di ogni macronutriente, le calorie forniscono l’energia al nostro corpo per farlo funzionare. Abbiamo bisogno di calore per moltissime funzioni del nostro corpo, anche quando il corpo è a riposo, dalla sintesi del DNA alla produzione di ormoni.

Secondo i CDC l’uomo medio ha bisogno di almeno 2.822 calorie giornaliere per mantenere il proprio peso. Se l’obiettivo è la perdita di peso, ridurre l’apporto calorico di 500-1000 calorie al giorno può portare a una perdita di peso sicura da 1 a 2 chili di perdita di peso a settimana. Per il ragazzo medio, sono tra 1.822 e 2.322 calorie al giorno. Detto questo, ridurre drasticamente le calorie può ritorcersi contro, poiché potremmo finire per diventare così affamato da mangiare troppo. Se stiamo cercando di aumentare di peso si consiglia di aumentare l’apporto calorico di 300-500 calorie al giorno, da 3.122 a 3.322 calorie al giorno per il ragazzo medio, supponendo che il suo livello di attività rimanga lo stesso.

Gli uomini bruciano più calorie delle donne perché sono generalmente più grandi nel complesso. Gli uomini sono anche predisposti ad avere più muscoli e meno massa grassa, il che ha un impatto sul consumo calorico. Lesioni e malattie possono anche aumentare temporaneamente la quantità di calorie necessarie. La guarigione da gravi ustioni o altre grandi ferite aperte richiede energia e proteine ​​extra. Il cancro può aumentare drasticamente il consumo di calorie. Ci sono molte formule diverse disponibili per determinare il fabbisogno calorico, ma tutte hanno ampi margini di errore a causa del fatto che ci sono troppe variabili influenti da controllare.

Naturalmente, il livello di attività gioca un ruolo importante nel nostro fabbisogno energetico. Un lavoro fisicamente impegnativo brucia molte più calorie di uno che ci fa stare seduto alla scrivania per la maggior parte della giornata, e anche fare i nostri spostamenti quotidiani in bicicletta o a piedi, invece che in macchina, può fare una grande differenza.

