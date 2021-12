Se trascorri del tempo su TikTok, probabilmente hai sentito parlare di “proffee” o “caffè proteico”, una bevanda di tendenza che combina il caffè nero con un frullato proteico. Non esiste una ricetta rigida per il proffee: la maggior parte delle persone usa caffè nero o espresso, il loro frullato proteico preconfezionato preferito e il ghiaccio. Alcuni preferiscono scambiare il frullato proteico preconfezionato con proteine ​​in polvere e alcuni aggiungono dolcificanti o sciroppi per il sapore.

Molte persone sono attratte dal proffee perché piace l’idea di assumere alcune proteine ​​rapidamente. Ma abbiamo davvero bisogno di proteine nel nostro caffè quando è probabile, o dovremmo dire, si spera, di fare colazione più o meno alla stessa ora?

Abbiamo bisogno di proteine ​​nel nostro caffè?

Se stai seguendo una dieta equilibrata e consumi abbastanza proteine ​​durante il giorno, non è necessario aggiungere proteine ​​anche al tuo caffè. Detto questo, se stai usando una polvere proteica che è nutriente (ad esempio, non è caricata con zucchero in eccesso e altri additivi), non c’è necessariamente niente di sbagliato nemmeno nel proffee.

I potenziali benefici del proffee dipendono da come si prepara la bevanda. Dovrai considerare fattori come il tipo di frullato proteico o polvere che usi, se aggiungi dolcificanti e che tipo di caffè usi. Anche i fattori relativi allo stile di vita sono importanti, ad esempio se fai colazione tutti i giorni o se usi il tuo proffee al posto di un pasto. Per coloro che non possono assumere abbastanza calorie o proteine ​​o saltare completamente i pasti, il proffee è un’ottima aggiunta per aiutarti ad aumentare l’assunzione e soddisfare il tuo fabbisogno proteico.

Proffee è nutriente e quali sono i vantaggi?

Il fatto che il tuo caffè quotidiano sia nutriente dipende in larga misura dagli ingredienti che lo compongono, e questi ingredienti possono variare notevolmente da una persona all’altra. Se il frullato proteico che usi nel tuo proffee contiene una grande quantità di zucchero aggiunto, potresti finire per consumare più zucchero del previsto ogni giorno, senza rendertene conto. Oppure il frullato proteico potrebbe contenere additivi inaspettati.

Per alcuni, poiché la caffeina stimola il sistema nervoso centrale, è un eccellente stimolante fisiologico e può anche avere un effetto positivo sulle prestazioni fisiche. Per le persone fisicamente attive, il consumo di caffeina e amminoacidi, che sono le proteine, può migliorare le prestazioni degli esercizi ad alta intensità.

Dal punto di vista nutrizionale, il proffee può essere una scelta intelligente in determinati scenari. Se stai già facendo una colazione nutrizionalmente sana, non c’è bisogno di aggiungere proffee. Ma se salti spesso la colazione, il proffee può aiutare ad accendere il metabolismo e alimentare e nutrire il tuo corpo.

Ci sono degli svantaggi nel profee?

A seconda degli ingredienti che usi, il proffee può essere ricco di calorie, grassi e zuccheri. Ma alcune persone aggiungono zucchero, sciroppi, creme e aromi artificiali, e le calorie e i grassi si sommano rapidamente. Un altro motivo per essere consapevoli del consumo di proffee è che la caffeina può interferire con l’assorbimento di vitamine e minerali specifici, come calcio, magnesio, ferro e vitamine del gruppo B2.

Nel frattempo, a seconda dell’ora del giorno in cui stai bevendo, il contenuto di caffeina della bevanda può potenzialmente interferire con il tuo ritmo circadiano e causare disturbi del sonno.