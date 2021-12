Le offerte di fine anno di Amazon possono davvero riuscire a farvi risparmiare moltissimo sull’acquisto di nuovi dispositivi di tecnologia, e non solo; i prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto al listino originario, garantendo comunque la possibilità di accedere all’alta qualità generale.

Come tutte le precedenti promozioni di Amazon, anche in questo caso la spedizione presso il proprio domicilio è gratis per tutti al superamento dei 19 euro di spesa effettiva, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta. Nell’eventualità in cui siate clienti Amazon Prime, sappiate che i prodotti “spediti da Amazon” sono invece ricevibili sempre gratis, a prescindere dal livello raggiunto.

Di seguito vi riportiamo una piccola selezione delle migliori offerte di fine anno, tutte in vendita e disponibili su Amazon.

Amazon: le 5 offerte di fine anno