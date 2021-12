I tardigradi, popolarmente conosciuti come orsi d’acqua, sono forse una delle creature più misteriose dell’universo. A poco a poco, stiamo imparando di più su questi estremofili, capaci di sopravvivere in situazioni estreme, nel vuoto dello spazio e a temperature sotto lo zero. È persino considerato l’animale più duro del mondo.

Ora, queste creature aggiungono un’altra impresa al loro record, diventando il primo organismo multicellulare ad essere stato ridotto allo stato quantistico. Un tardigrado, infatti, è stato intrecciato quantisticamente con un qubit superconduttore e ha vissuto per raccontare la storia.

Cos’è lo stato quantistico

L’entanglement quantistico è un fenomeno della meccanica quantistica che consente a due o più oggetti di essere in qualche modo così connessi che un oggetto non può essere descritto correttamente senza che venga menzionata la sua controparte – anche se gli oggetti possono essere spazialmente separati da milioni di anni luce. Caratterizzato da Albert Einstein come “azione spettrale a distanza“, l’entanglement quantistico non rispetta alcune delle leggi fondamentali della fisica.

Un team di ricercatori ha messo un tartigrado in letargo in un superconduttore qubit. Quindi ha abbassato la pressione e la temperatura a un vuoto quasi perfetto e vicino allo zero assoluto, riducendo qualsiasi influenza esterna. Quando hanno misurato la frequenza naturale alla quale vibrava la combinazione tardigrado-qubit, il risultato aveva senso solo se i due oggetti erano in uno stato di entanglement quantistico, il che significa che le loro proprietà quantistiche erano collegate. Alla fine, i ricercatori sono riusciti a depressurizzare e riportare il tardigrado al suo stato naturale.

“Questa esperienza mostra – perché fa molto freddo e per molto tempo – che [il tardigrado] è davvero ametabolico. Non c’è chimica in corso“, ha dichiarato il co-autore dello studio Tomasz Paterek.

Mentre il tardigrado era certamente vivo prima e dopo l’esperimento, un punto critico è se fosse vivo durante l’entanglement quantistico e come sia stato esattamente impigliato. Questa non è la prima volta che un tardigrado viene sottoposto a entanglement quantistico, ma è la prima volta che sopravvive. Ora gli scienziati sperano di provare questo con altre forme di vita.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sul portale online arXiv.