Fujitsu ScanSnap IX1300 è uno scanner compatto dalle elevate prestazioni, in vendita nel periodo ad un prezzo di listino di poco superiore ai 300 euro, permette ai consumatori di scannerizzare documenti in mobilità, ingombrando il minimo indispensabile.

Estetica e Design

Il punto forte del prodotto sono proprio le dimensioni, nascendo per favorire la portabilità, questi raggiunge soli 296 x 114 x 87 millimetri (quando chiuso), con un peso di 2 kg. Lo si può trasportare tranquillamente in uno zaino o in una piccola borsa, senza difficoltà; è interamente realizzato in plastica, questa non sembra essere troppo resistente, e sopratutto mancano alcuni fermi per le parti mobili, le quali rischiano di spostarsi nel trasporto.

L’essere completamente opaco impedisce di sporcarsi con polvere o impronte; il sistema di apertura è rapido ed alla portata anche dell’utente più inesperto. Il posizionamento dei fogli da scannerizzare è sia verticale che orizzontale, in modo da essere il più versatile possibile, in relazione allo spazio a disposizione dell’utente (o alla scansione automatica fronte/retro). Sulla parte superiore è presente l’unico pulsante fisico, per l’accensione e l’avvio della scansione, mentre anteriormente è stato integrato un piccolo led di stato e di funzionamento.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il Fujitsu ScanSnap IX1300 non integra una batteria, dovrà sempre essere collegato ad una sorgente per il funzionamento. Posteriormente la connettività è rappresentata da un ingresso per stampante, in modo da collegarlo direttamente alla stessa, nonché appunto il connettore per l’alimentatore, ed una USB di tipo-A per il notebook/PC.

Hardware e funzionamento

Tecnicamente il prodotto è uno scanner bidirezionale, con alimentatore automatico di documenti e percorso di ritorno. Questi integra un sensore d’immagine con tecnologia CIS a colori, dotato di sorgente LED a 3 colori, per una risoluzione ottica massima di 600 dpi.

La compatibilità è estesa ad un elevato carnet di documenti, dai normali A4/A5/A6/B5/B6, passando per biglietti da visita, cartoline, lettere e tanto altro ancora. Il sistema di caricamento prevede la modifica manuale della dimensione del documento da scannerizzare, da un minimo di 50,8 x 50,8 millimetri, sino ad una massimo di 216 x 360 millimetri. La capacità dello stesso dipende direttamente dal peso della carta e dal suo spessore, in media può contenere al massimo 20 fogli formato A4.

La parola d’ordine è praticità, infatti il dispositivo prevede varie tipologie di utilizzo, pensate per migliorare l’esperienza, facilitando la vita degli utenti. La scansione, ad esempio, può avvenire senza PC, con salvataggio automatico del documento direttamente sui principali servizi di archiviazione cloud, con possibilità di scelta tra i formati modificabili (Word, PowerPoint o Excel) o non (PDF o JPEG). Stesso discorso per il sistema di connessione, non sarà necessario collegarsi fisicamente al prodotto, l’avvio potrà avvenire tramite connettività WiFi (non necessita di un cavo).

Dopo aver migliorato l’esperienza, l’altro aspetto importante è l’efficienza; ecco allora che il Fujitsu ScanSnap IX1300 non si è mai surriscaldato anche dopo importanti sessioni di lavoro, e sopratutto ha raggiunto una velocità di scansione fronte/retro di ben 30 pagine al minuto. Non essendo presente un coperchio fisico ove posizionare i fogli, basterà inserirli nell’apposito raccoglitore, e lo scanner farà il resto in automatico.

Fujitsu ScanSnap IX1300: conclusioni

In conclusione Fujitsu ScanSnap IX1300 è lo scanner portatile definitivo, un prodotto da consigliare ad occhi chiusi a coloro che vogliono scannerizzare i documenti in portabilità, digitalizzando ingenti quantitativi di carta, senza doversi minimamente preoccupare del resto. L’esperienza è stata veramente positiva, sia per la velocità di scansione, che per la qualità della stessa; inoltre, le dimensioni così ridotte hanno davvero favorito la portabilità. Incluso in confezione trova posto anche il software all-in-one ScanSnap Home, elemento fondamentale (ma non obbligatorio) per ottimizzare e classificare tutti i file, nonché per salvarli in automatico sul cloud.

Dall’altro lato della medaglia inseriamo due aspetti: il prezzo, effettivamente abbastanza elevato, e l’assenza di una batteria interna. Quest’ultimo è indubbiamente il più negativo, sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un prodotto veramente interessante.