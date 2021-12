Apple sa come celebrare le feste in grande stile. In occasione dell’anno della Tigre in Giappone, l’azienda americana ha deciso di lanciare due prodotti in edizione limitata. In particolare, dei speciali modelli di Beats Studio Buds e AirTag. Gli accessori hi-tech, disponibili per l’acquisto solo in Giapponese per un periodo limitato, fanno venire l’acquolina in bocca a tutti i collezionisti di prodotti Apple. Scopriamoli insieme nel dettaglio.

Non è la prima volta che Apple decide di celebrare le festività giapponesi con il lancio di prodotti speciali. Quest’anno, i prodotti a ricevere la variante “Limited Edition” sono più interessanti che mai.

Apple: i prodotti speciali pensati per l’anno della Tigre

Il prodotto di punta dell’iniziativa sono senza dubbio i Beats Studio Buds. Parliamo degli auricolari di ultima generazione Beats con cancellazione attiva del rumore. La Limited Edition non ha nulla di diverso in termini di feature rispetto alla versione standard. Ciò che le contraddistingue è una particolarissima colorazione rossa con striature oro volte a dare un effetto “tigrato”. Gli auricolari saranno disponibili per l’acquisto nei store Apple giapponesi a partire dall’1 gennaio 2022. Il prezzo di vendita non è stato comunicato, tuttavia, probabilmente sarà identico a quello della versione standard.

Apple ha anche pensato ad un AirTag in edizione speciale per l’occasione. Personalizzato con un’emoji di una tigre, l’accessorio sarà disponibile per solo pochi giorni. In particolare, Apple lo regalerà ai primi 20mila utenti che acquisteranno un iPhone 12, 12 mini o SE nei giorni 2 e 3 gennaio 2022. Ma non finisce qui, l’azienda ha anche deciso di regalare una carta regalo del valore variabile fino a 24.000 yen sull’acquisto di vari prodotti sullo store online, sempre nei giorni 2 e 3 gennaio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com e Beats by Dre via Twitter