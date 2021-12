Il SARS-CoV-2 può diffondersi in pochi giorni dalle vie aeree al cuore, al cervello e a quasi tutti gli organi del corpo, dove può persistere per mesi. In quella che un nuovo studio descrive come l’analisi più completa fino ad oggi della distribuzione e della persistenza del virus nel corpo e nel cervello, gli scienziati del National Institutes of Health degli Stati Uniti hanno affermato di aver scoperto che l’agente patogeno è in grado di replicarsi nelle cellule umane ben oltre il tratto respiratorio.

I risultati, pubblicati online sulla rivista Nature, indicano un’eliminazione virale ritardata come potenziale contributo ai sintomi persistenti che devastano i cosiddetti pazienti Long Covid. La comprensione dei meccanismi con cui il virus persiste, insieme alla risposta dell’organismo a qualsiasi serbatoio virale, promette di aiutare a migliorare le cure per le persone affette. “Questo è un lavoro straordinariamente importante“, ha affermato Ziyad Al-Aly, direttore del centro di epidemiologia clinica presso il Veterans Affairs St. Louis Health Care System nel Missouri, che ha condotto studi separati sugli effetti a lungo termine del COVID-19. “Da molto tempo ci stiamo interrogando sul perché a lungo termine il COVID sembra colpire così tanti sistemi di organi. Questo documento fa luce e può aiutare a spiegare perché il Long COVID può verificarsi anche nelle persone che hanno avuto una malattia acuta lieve o asintomatica”.

I risultati non sono ancora stati esaminati da scienziati indipendenti e si basano principalmente su dati raccolti da casi fatali di COVID-19, non su pazienti con Long COVID o “sequenze post-acute di SARS-CoV-2“, come è anche chiamato.

Risultati controversi

La propensione del coronavirus a infettare le cellule al di fuori delle vie aeree e dei polmoni è contestata, con numerosi studi che forniscono prove a favore e contro la possibilità. La ricerca intrapresa al NIH di Bethesda, nel Maryland, si basa su un ampio campionamento e analisi dei tessuti prelevati durante le autopsie su 44 pazienti deceduti dopo aver contratto il coronavirus durante il primo anno di pandemia negli Stati Uniti.

Il carico dell’infezione al di fuori del tratto respiratorio e il tempo per la rimozione del virus non sono ben caratterizzati, in particolare nel cervello. Il gruppo di ricerca ha rilevato RNA SARS-CoV-2 persistente in più parti del corpo, comprese le regioni in tutto il cervello, fino a 230 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi.

I ricercatori hanno anche utilizzato una varietà di tecniche di conservazione dei tessuti per rilevare e quantificare i livelli virali, oltre a far crescere il virus raccolto da più tessuti, tra cui polmone, cuore, intestino tenue e ghiandola surrenale da pazienti Covid deceduti durante la prima settimana di malattia. “I nostri risultati mostrano collettivamente che mentre il carico più elevato di SARS-CoV-2 è nelle vie aeree e nei polmoni, il virus può diffondersi precocemente durante l’infezione e infettare le cellule in tutto il corpo, compreso ampiamente in tutto il cervello“, hanno affermato gli autori.

I ricercatori ipotizzano che l’infezione del sistema polmonare può provocare una fase “viremica” precoce, in cui il virus è presente nel flusso sanguigno e viene seminato in tutto il corpo, compresa la barriera ematoencefalica, anche in pazienti con lieve o no sintomi.

Risposta immunitaria

L’RNA di SARS-CoV-2 è stato rilevato nel cervello di tutti e sei i pazienti autoptici che sono morti più di un mese dopo aver sviluppato i sintomi e nella maggior parte delle sedi valutate nel cervello in cinque, incluso un paziente che è morto 230 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi.