Circa 12.000 anni fa, qualcosa ha bruciato una vasta area del deserto di Atacama, in Cile. Il caldo era così intenso da trasformare il terreno sabbioso in estese lastre di vetro ai silicati. Ora, un gruppo di ricerca che studia la distribuzione e la composizione di queste superfici è giunto a una conclusione su cosa abbia causato questo inferno.

In uno studio pubblicato sulla rivista Geology, i ricercatori mostrano che i campioni di vetro del deserto contengono piccoli frammenti con minerali spesso trovati in rocce di origine extraterrestre. Questi minerali corrispondono alla composizione del materiale portato sulla Terra dalla missione Stardust della NASA, che ha campionato le particelle dalla cometa Wild 2. Il team conclude che questi campioni sono probabilmente i resti di un oggetto extraterrestre, probabilmente una cometa. “Questa è la prima volta che abbiamo prove evidenti del vetro sulla Terra creato dalla radiazione termica e dai venti di una palla di fuoco che esplode appena sopra la superficie“, ha affermato Pete Schultz, professore emerito presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e dei Pianeti di Brown. University (USA) e primo autore dello studio. “Per avere un effetto così drammatico su un’area così vasta, questa è stata un’esplosione davvero enorme. Molti di noi hanno visto le palle di fuoco attraversare il cielo, ma sono piccoli punti in confronto a questo”.

Origine in discussione

Il vetro è concentrato in chiazze lungo il deserto di Atacama, a est della Pampa del Tamarugal, un altopiano nel nord del Cile situato tra le Ande a est e le montagne costiere a ovest. Campi di vetro verde scuro o nero si trovano all’interno di un corridoio che si estende per circa 75 chilometri. Non ci sono prove che il vetro possa essere stato creato dall’attività vulcanica, ha riferito Schultz. Quindi la sua origine è un mistero.

Alcuni ricercatori hanno proposto che il vetro fosse il risultato di antichi fuochi d’erba, poiché la regione non era sempre deserta. Durante il Pleistocene, c’erano oasi di alberi e paludi erbose create da fiumi che si estendevano dalle montagne a est, ed è stato suggerito che incendi diffusi potrebbero aver raggiunto temperature abbastanza elevate da fondere il suolo sabbioso in grandi lastre di vetro.

Ma la quantità di vetro presente e diverse importanti caratteristiche fisiche hanno reso il semplice fuoco un meccanismo di formazione impossibile, secondo la nuova ricerca. I frammenti di vetro mostrano prove di essere stati attorcigliati, piegati, arrotolati e persino lanciati mentre erano ancora allo stato fuso. Ciò è coerente con l’arrivo di una grande meteora e di un’esplosione d’aria, che sarebbe stata accompagnata da venti di forza di tornado.

Minerali esotici

L’analisi ha trovato minerali chiamati zirconi che si sono decomposti termicamente per formare badelite. Questa transizione minerale si verifica in genere a temperature superiori a 1.650 gradi Celsius, molto più calde di quelle che potrebbero essere generate da incendi di erba. L’analisi ha anche rivelato associazioni di minerali esotici trovati solo in meteoriti e altre rocce extraterrestri, hanno detto i ricercatori. Minerali specifici come cubanite, troilite e inclusioni ricche di calcio e alluminio combinati con le firme minerali dei campioni di comete recuperati dalla missione Stardust della NASA.

È necessario condurre più di uno studio per stabilire l’età esatta del vetro, che determinerebbe esattamente quando si è verificato l’evento.