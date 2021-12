Mentre i viaggi riprendono gradualmente la normalità, dopo i due anni di restrizioni a causa del virus Covid-19, Google ha messo in evidenza le prossime tendenze dei viaggi per questo 2022. Il gigante della ricerca online ha identificato tre aree chiave che raggiungeranno una maggiore importanza proprio in quest’anno. I viaggi diventeranno sempre più significativi dopo il grande arresto dovuto alla pandemia.

Google insieme a Ipsos ha pubblicato un sondaggio che rileva che molto probabilmente circa la metà della popolazione inizi di nuovo a vivere momenti di unione e momenti di vita. All’interno di questo gruppo il viaggio gioca un ruolo fondamentale e il 78% dichiara che i momenti di vita sono proprio legati ai viaggi.

Viaggi, Google ha evidenziato le tendenze per questo 2022

Secondo il sondaggio il 62% della popolazione ha alloggiato in un luogo di vacanza o fatto un viaggio per momenti di vita importante. Inoltre l’85% dei viaggiatori ha affermato che le offerte sono davvero importanti. Oggi più che mai il rispetto delle regole per quanto riguarda le restrizioni del Covid-19 è fondamentale; in questo ultimo anno chi ha intrapreso un viaggio ha passato la maggior parte del tempo a programmarlo.

Secondo un rapporto di Google/Storyline Strategies, i viaggiatori tendono a valutare l’impegno culturale come un fattore decisivo per le destinazioni e l’86% dei viaggiatori di colore ha viaggiato all’estero per raggiungere questo obiettivo. Afferma inoltre che i viaggi diventeranno più mirati nel prossimo anno e che dati e approfondimenti saranno necessari per influenzare la sostenibilità.

Anche le considerazioni ambientali sono importanti per i potenziali viaggiatori, con oltre il 50% dei viaggiatori che afferma che considerazioni come le emissioni di carbonio e le compensazioni sono importanti quando si considera il viaggio. Inoltre, il 51% dei viaggiatori che hanno prenotato un volo per un momento di vita afferma che le opzioni sostenibili dell’ambiente sono importanti quando si decide con quale azienda viaggiare.

Foto di Автошкола ТЕХНИКА da Pixabay