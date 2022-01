Il 2021 è stato un anno all’insegna delle svolte epocali per quanto riguarda le missioni e le osservazioni spaziali. Il 2021 spaziale ha visto il lancio del nuovo e potentissimo telescopio spaziale James Webb ed il primo volo di un elicottero comandato a distanza su Marte, con i successi del Mars Ingenuity.

Un altra pietra miliare nell’esplorazione spaziale è stato il primo volo commerciale nello spazio. Nel 2021 è stato infatti effettuato il primo viaggio con un equipaggio composto esclusivamente da civili.

Ecco dunque quelli che sono stati i momenti più importanti di questo 2021 spaziale.

Marte e i robot sulla sua superficie

Il 2021 è stato su Marte l’anno del rover Perseverance con il successo del suo atterraggio e delle sue osservazioni del cratere Jezero di Marte. Il rover ha scattato numerose foto, condotto indagini e raccolto alcuni campioni di rocce marziane per cercare di compiere la sua missione: cercare di capire se su Marte vi è, o vi è mai stata, qualche traccia di vita.

Molti successi si sono ottenuti anche con il compagno di Perseverance, l’elicottero Ingenuity che ad aprile ha effettuato con successo il primo volo a motore su un altro pianeta, seguito da molti altri nel corso dei mesi successivi.

Successi quelli ottenute da Ingenuity, che potrebbero aiutare gli scienziati a sviluppare Dragonfly, un drone elicottero che potrebbe spingersi fino a Titano, la luna di Saturno, alla ricerca, anche in questo caso, di tracce di vita.

Il 2021 spaziale ha visto il primo volo privato

Come abbiamo già anticipato, il 2021 è stato anche l’anno dei primi voli spaziali privati. A luglio, il fondatore di Virgin Galactic, Richard Branson si è sfidato con Jeff Bezos di Blue Origin per essere il primo astronauta non professionista a completare un volo spaziale suborbitale.

La sfida del primo volo è stata vinta da Branson, ma Bezos, anche se ha volato nello spazio dopo Branson, è stato però il primo ad effettuare altri 3 voli con a bordo clienti paganti e ospiti famosi.

Il terzo posto è andato ad Elon Musk con la sua SpaceX. Musk ha infatti effettuato a settembre una missione orbitale di tre giorni intorno alla Terra con un equipaggio di soli civili sulla Inspiration 4 di SpaceX.

Il primo lungometraggio nello spazio e la globalizzazione dell’Universo

Lo scorso anno, una troupe cinematografica russa ha girato il primo lungometraggio nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

E se la Russia gira i film sulla ISS, anche la Cina ha dato il suo contributo per concludere una volta per tutte l’egemonia statunitense nello spazio. La stazione spaziale cinese Tiangong sarà infatti il primo avamposto cinese nello spazio a lungo termine. È stata lanciata ad aprile, mentre il primo rover cinese ad arrivare su Marte, Zhurong, è atterrato a maggio.

Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto la loro mossa, posizionando una sonda nell’orbita di Marte a febbraio e diventando la prima nazione araba, e la quinta in assoluto, a raggiungere il Pianeta Rosso.

Il 2021 spaziale si è concluso con un lancio epocale

Il giorno di Natale 2021 è stato finalmente lanciato, dopo una serie di ritardi e rinvii, una meraviglia da 10 miliardi di dollari che utilizzerà la tecnologia a infrarossi per guardare indietro di 13 miliardi di anni nella storia dell’Universo. Si tratta del telescopio spaziale James Webb. Nel giro di qualche mese il successore di Hubble sarà completamente operativo e pronto a svelare forse, quei misteri su cui da anni ci interroghiamo e che ancora ci sfuggono, riguardo al nostro Universo.

Ph. Credit: NASA/Bill Ingalls