Uno scoiattolo per la maggior parte di noi non è altro che un animale carino, anche se quando ci si ha a che fare ci si può rendere conto che sono fastidiosi, ma niente più. Sono comunque dei roditori il che vuol dire che in alcune situazioni possono capitare fatti spiacevoli, come è successo di recente in un villaggio gallese.

In parole a Buckley i residenti dovevano convivere con uno scoiattolo particolarmente molesto visto che continuava ad attaccare senza paura cani e gatti, ma non solo, inseguiva addirittura le persone. Stanchi di tutto questo hanno provato a catturarlo, ma con poco successo. Durante questi tentativi sono state ferite ben 18 persone tra graffi e morsi. Ovviamente non si tratta di semplice ferite, ma vanno prese sul serio in caso in quanto le infezioni sono sempre dietro l’angolo.

Scoiattolo assatanato

Stripe, questo il suo nome è preso in prestito dal film Gremlins visto la vicinanza con il natale, è stato alla fine catturato e per lui la storia non è finita bene. Si tratta di uno scoiattolo grigio che non è nativo della Gran Bretagna. Per questo motivo, dopo averlo catturato è stato soppresso con dispiacere di quei pochi residenti che nonostante tutto tenevano al roditore in questione.

Il più triste dei tutti è la signora che ha fatto la segnalazione la quale aveva a che fare con lo scoiattolo nel suo giardino più volte al giorno. Secondo la sua testimonianza, è sempre stato tranquillo, ma nel giro di tre giorni è diventato super aggressivo con questo risultato.