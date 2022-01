Secondo l’ultimo rapporto della NASA, almeno cinque asteroidi si dirigono verso la Terra nei prossimi giorni. Questo 2022 inizia dunque con il nostro Pianeta circondato da almeno cinque rocce spaziali, ma dobbiamo averne timore?

Niente timore per questo 2022, almeno se si parla di asteroidi

Secondo il rapporto pubblicato dal Jet Propulsion Laboratory (JPL), il laboratorio di sviluppo della ricerca della NASA e gestito dal California Institute of Technology, tutti gli asteroidi il cui passaggio è previsto per il 2022, si troveranno a passere ad una distanza significativa dalla Terra ed è molto improbabile che colpiscano il nostro pianeta.

Il JPL ha identificato questi asteroidi che sono in procinto di avvicinarsi alla terra grazie all’Asteroid Watch, un sistema che rileva e tiene traccia di asteroidi e comete che potrebbero trovarsi molto vicino alla Terra.

Scopriamo ora nel dettaglio quali sono i 5 asteroidi che nei prossimi giorni si troveranno a passare vicino alla Terra.

Il 5 gennaio avremo ben due passaggi

Domani, 5 gennaio, avremo la presenza di ben due asteroidi attorno al nostro Pianeta. Si tratta dell’asteroide 2021 YQ e dell’asteroide 2021 YX. Il primo dei due ha circa le dimensioni di un grande aereo di linea, con un diametro di circa 90 m. Dovrebbe avvicinarsi entro i 2 milioni di km dalla Terra. L’ultima volta che l’asteroide 2021 YQ si è avvicinato all’orbita terrestre è stato il 7 dicembre 1902.

Il secondo asteroide, 2021 YX, dovrebbe passare a poco meno di 4 milioni di km dalla Terra, Sarà dunque più lontano rispetto all’altro ed è anche più piccolo, misura infatti circa 45 metri di diametro. Secondo i registri della NASA, 2021 YX non si è mai avvicinato alla Terra prima d’ora.

Il più lontano arriverà il girono della Befana

Anche per la Befana è previsto il passaggio di un asteroide. Il 6 gennaio 2022, ci terrà compagnia da lontano l’asteroide 2014 YE15. Questa roccia spaziale larga quanto un autobus, con il suo diametro di oltre 7 m, sarà il più lontano dei 5 asteroidi in arrivo nei primi gironi del 2022. La sua distanza dalla Terra sarà infatti di circa 7 milioni e mezzo di chilometri. Questa non è affatto la prima volta che questo asteroide si avvicina alla Terra. 2014 YE15 è infatti un habitué e torna quasi ogni anno almeno dal 1905.

Il più vicino e il più grande dei cinque asteroidi si avvicineranno il 7 e l’11 gennaio 2022

L’asteroide che arriverà a trovarsi più vicino alla Terra è 2020 AP1 che il 7 gennaio passera a solo 1.800.000 km di distanza dalla Terra. Ma anche se sarà il più vicino, per fortuna è anche il più piccolo dei primi cinque asteroidi del 2022, con soli 4 metri di diametro. Questo asteroide passa circa ogni due anni accanto a noi. L’ultima volta che AP1 del 2020 si è infatti avvicinato alla Terra è stato nel gennaio 2020 ed il suo prossimo passaggio è previsto a gennaio 2024.

Il quintetto dei primi asteroidi del 2022 si conclude secondo il rapporto del JPL, con l’asteroide 2013 YD48, che dovrebbe avvicinarsi alla Terra l’11 gennaio 2022. Questo sarà anche il più grande delle cinque rocce spaziali. Con un diametro di oltre 100 metri, questo asteroide più grande del Big Ben, arriverà a trovarsi a circa 5 milioni e mezzo di chilometri dalla Terra. Era dal marzo del 2014 che 2013 YD48 non si trovava nei pressi del nostro Pianeta, ed il suo prossimo passaggio è previsto per il 2030.

Foto di MasterTux da Pixabay