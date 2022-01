Come le precedenti alla fine tutte le pandemie hanno una fine ed anche il Covid-19 finirà, anche se la nuova variante Omicron sta ostacolando un po’ l’arrivo di questo evento. Ovviamente tutto non scomparirà magicamente, ma ognuno di noi dovrà imparare a convivere con il virus poiché è una cosa che non andrà mai via.

La nuova variante Omicron sembra essere ultra contagiosa e sta spingendo le infezioni ai massimi storici mentre il mondo intero sta lottando di nuovo per marginare la diffusione. Per fortuna questa volta non partiamo completamente sprovveduti. Avendo la maggior parte della popolazione un ciclo di vaccinazione completa non ci dovremmo preoccupare delle malattie più gravi che il virus comporta.

Covid-19, la variante Omicron sta ostacolando la fine della pandemia

Al momento Omicron non sembra essere letale come le precedenti varianti e chi ne è stato infettato avrà una protezione rinfrescata contro altre forme di virus o magari sulle altre mutazioni che potrebbero presentarsi. Sicuramente il Covid-19 sarà per sempre con noi e quindi dovremmo imparare a gestirlo e a conviverci, prefissandoci i nostri obiettivi. Ad un certo punto l’OMS sarà in grado di ufficializzare la fine della pandemia quando determinerà un numero di paesi che ha represso i casi di Covid-19.

Non è chiaro al momento quale sia la soglia esatta per far si che questo succeda. Anche quando arriverà il tanto atteso giorno molti paesi, specialmente quelli a basso reddito che non hanno ricevuto molte dose di vaccini, dovranno continuare a lottare contro questo virus; mentre altri paesi vivranno un periodo che gli scienziati hanno chiamato endemico. Si arriverà ad uno stato dove il Covid-19 diventerà endemico come lo è l’influenza.

Molti esperti stanno già guardando al futuro quando tutto questo diventerà normalità ed il virus non potrà nuocere in alcun modo soprattutto sull’economia. Gli Stati Uniti stanno stanno già vedendo alcuni segnali di speranza; l’amministrazione Biden ha dichiarato che ha abbastanza strumenti per fronteggiare la nuova variante. Inoltre i CDC hanno abbassato i giorni a 5 per chi ha contratto il virus per non contagiare gli altri.

Le mutazioni continueranno e alla fine potrebbero richiedere booster ogni tanto che vengono aggiornati per adattarsi meglio alle nuove varianti. Tuttavia il sistema immunitario continuerà ad imparare sempre di più a riconoscere e a lottare contro le nuove varianti.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay