Ogni anno che passa, WhatsApp decide di togliere il supporto ad alcuni smartphone datati. Anche per il 2022, la situazione sarà la medesima. Nel corso di questo nuovo anno, WhatsApp smetterà di funzionare su diversi dispositivi iOS e Android. Ciò significa che non sarà più possibile inviare e ricevere messaggi all’interno dell’app, né tantomeno consultare le chat e i contenuti multimediali. Quali saranno gli smartphone interessati?

Ebbene sì, quest’anno molti dispositivi perderanno il supporto per la nota applicazione di messaggistica verde. Se siete tra coloro che pensano di avere un dispositivo “anziano”, leggere questo articolo vi permetterà di organizzarvi al meglio. Scopriamo insieme quali saranno i dispositivi che nel 2022 diventeranno datati per WhatsApp e come fare per salvaguardare le chat.

WhatsApp: i dispositivi a cui dire addio nel 2022

Stando a quanto emerso, i dispositivi che perderanno il supporto per WhatsApp nel corso di quest’anno saranno quelli con i sistemi operativi Android 4.1 e iOS 9. Parliamo di una fetta grossa di smartphone che ancora oggi molti utenti utilizzano. Qui di seguito, la lista dei device interessati:

Android

Sony Xperia M

● Huawei Ascend D2

● Vico Dark Knight

● Samsung Galaxy Trend II

● Samsung Galaxy Sce 2

● LG Act

● LG Optimus L7 II Dual

● LG Optimus L7 II

● ZTE Grand S Flex

● Samsung Galaxy Core

● ZTE V956 – UMI X2

● HTC Desire 500

● THL W8

● LG Lucid 2

● Samsung galaxy trend lite

● LG Optimus F3Q

● Archos 53 Platinum

● LG Optimus L5 II Dual

● Huawei Ascend Mate

● Samsung Galaxy Xcover 2

● LG Optimus F5

● Faea F1

● ZTE Grand Memo

● LG Optimus L2 II

● LG Optimus L3 II Dual

● Lenovo A820

● ZTE Grand x Quad v987

● LG Optimus L3 II

● Mini Samsung Galaxy S3

● LG Optimus L4 II

● LG Optimus F7

● Vico Sync Five

● LG Optimus F3

● Huawei Ascend G740

● LG Optimus L5 II

● LG Optimus L4 II Dual

● Caterpillar Cat B15

● LG Optimus F6

iOS

● Apple iPhone 6S Plus

● Apple iPhone 6S

● Apple iPhone SE

● Apple iPhone 6

● Apple iPhone 6 Plus

In alcuni casi il problema del supporto è facilmente risolvibile aggiornando lo smartphone ad una versione più recente del sistema operativo. Se, però, possedete uno smartphone che non supporta aggiornamenti software più recenti di Android 4.1 e iOS 9, l’unica soluzione, per continuare ad usare WhatsApp, è cambiare smartphone. Ricordiamo, infine, che nel caso in cui vogliate conservare le chat sul dispositivo “datato”, è necessario salvarle prima che l’azienda cessi il supporto. Dopo, infatti, non sarà più possibile utilizzare l’app. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.