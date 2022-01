Di collari intelligenti ne abbiamo già sentito parlare, ma Invoxia ha pensato di creare qualcosa di davvero unico: un collare intelligente in grado di monitorare i parametri vitali dei nostri amici a quatto zampe. Solitamente i tracker per animali si basano su GPS e tracciatori di attività per i nostri animali.

L’approccio di questo nuovo dispositivo è leggermente diverso. Per darci la possibilità di monitorare la respirazione a riposo e la frequenza cardiaca, l’azienda ha lavorato con un team di cardiologi veterinari per sviluppare un’intelligenza artificiale ad apprendimento profondo che utilizza dei radar miniaturizzati.

Collare intelligente per i nostri cani domestici

Quest’ultimi sono l’ideale in quanto sono in grado di leggere tutto indipendentemente dalla lunghezza del pelo del cane. Questi movimenti vengono poi inseriti in un algoritmo che determina la frequenza cardiaca e respiratoria. Un’ulteriore vantaggio sta nel fatto che il collare non stringe il collo del cane come magari fa il nostro smartwatch al nostro polso. Invoxia non è l’unica tecnologia per animali domestici che tiene traccia dei segni vitali del cane.

Ci sono anche i giubbotti ECG per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, così come il Petpace Smart Collar. Tuttavia questi sono dispositivi utili per lo più ai veterinari piuttosto che per i padroni degli animali domestici e soprattutto non utilizzano il GPS. Il nuovo collare si distingue combinando l’uso del tradizionale GPS con un modo non invasivo per monitorare i parametri vitali. È compatibile con Bluetooth, Wi-Fi, GPS e LTE-M e dispone di avvisi di fuga e di un cicalino integrato.

Oltre ai parametri vitali il collare è in grado di monitorare l’attività quotidiana per l’animale e di identificare quando questo cammina, corre, abbaia e riposa. Finora, il monitoraggio vitale continuo sui cani non è stato davvero possibile su una scala abbastanza ampia da personalizzare in base alla razza, anche se alcune razze potrebbero essere più predisposte a malattie cardiache o respiratorie. Potrebbe essere utile per gli animali domestici dopo l’intervento chirurgico, per monitorare come gli animali domestici potrebbero rispondere ai farmaci o per tenere d’occhio quelli con malattie cardiache e respiratorie note.

Per ora il collare Invoxia è solo per cani di taglia medio-grande. Questo perché è difficile miniaturizzare la tecnologia radar a una dimensione che sarebbe abbastanza comoda e leggera per animali domestici più piccoli, come cani e gatti giocattolo. L’uscita prevista dovrebbe essere nell’estate del 2022 ad un costo di 99 dollari.

Foto di Pexels da Pixabay