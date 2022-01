In Israele per la prima volta in assoluto è stato identificato un caso di infezione alquanto particolare. Una donna, tra l’altro incinta, ha contratto il Covid-19 a causa del coronavirus, ma al tempo stesso anche l’influenza in un misto chiamato flurona. Dal 2020, dall’inizio della pandemia, sono stati diversi i casi segnalati, ma questo è il primo caso per il paese asiatico.

Le parole degli esperti sanitari su questo caso di Covid-19 e influenza: “Le è stata diagnosticata l’influenza e il coronavirus non appena è arrivata. Entrambi i test sono risultati positivi, anche dopo che abbiamo controllato di nuovo. La malattia è la stessa malattia. Sono virali e causano difficoltà respiratorie poiché entrambi attaccano il tratto respiratorio superiore. L’anno scorso, non abbiamo assistito a casi di influenza tra donne in gravidanza o parto. Oggi stiamo assistendo a casi sia di coronavirus che di influenza che stanno iniziando a sollevare la testa”.

Covid-19 e influenza

Israele si trova in una situazione particolare. Omicron si sta facendo sentire e il piano di governo è di procedere con la quarta dose. Come la con terza infatti, il paese ha deciso di anticipare tutti mentre in alcuni casi si studia ancora un’eventuale efficacia della dose booster. Soprattutto in questo caso, i dati scientifici non sono molti e non è chiaro se procedere in questo modo avrà in qualche modo un’utilità.

In sostanza, ancora una volta Israele punta tutto sulle vaccinazioni cercando di prevedere una nuova ondata di infezioni. I casi recenti di positività sono stati 4.206 in un giorno, un tasso molto più basso del nostro rispetto alla popolazione, ma non vogliono rischiare.