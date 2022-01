Le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno spiegato la loro decisione di ridurre il tempo di isolamento raccomandato da 10 a 5 giorni nel caso di positività al COVID-19 ma che non ha sintomi, dopo che la misura ha generato critiche da parte di alcuni esperti e una sorta di timore e confusione nelle persone.

La nuova guida rilasciata alcuni giorni fa dal Centers for Disease Control and Prevention ha sollevato interrogativi su come è stata progettata e perché è stata modificata la procedura nel bel mezzo di un picco di infezioni in gran parte guidato dalla variante omicron, che è altamente contagiosa.

Le nuove linee guida si basano sui dati scientifici disponibili sull’accuratezza dei test COVID-19 e su quanto tempo una persona può diffondere il virus. Gli esperti affermano che “dobbiamo adattarci“, poiché anche il virus “ha dimostrato la sua capacità di adattarsi rapidamente“.

Il dottor Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive del pPaese, ha anche indicato che la variante omicron, a cui è attribuita la ripresa dei casi di fine anno, genera casi più lievi rispetto alla precedente variante delta e un minor rischio di ospedalizzazione. In una conferenza alla Casa Bianca, Fauci ha citato un documento di lavoro dell’Università di Edimburgo che suggerisce come la variante omicron sia associata a una riduzione di due terzi del rischio di ospedalizzazione da COVID-19 rispetto alla variante Delta.

Tuttavia, Fauci ha assicurato che non è necessario annullare gli incontri in casa tra familiari vaccinati e amici che hanno ricevuto la dose di richiamo. Però ha chiesto invece di evitare grandi folle.

La raccomandazione dei 5 giorni di isolamento

Il CDC ha così ridotto il tempo in cui una persona infetta deve isolarsi dagli altri. “Se sei infetto da SARS-CoV-2, indipendentemente dal tuo stato di vaccinazione, devi isolarti per cinque giorni. Durante i periodi di isolamento, è meglio indossare una mascherina vicino alle persone in casa per prevenire la diffusione del virus in casa“, ha spiegato.

“Dopo cinque giorni, se sei asintomatico o se i tuoi sintomi si sono in gran parte risolti, puoi lasciare l’isolamento purché continui a indossare la mascherina quando sei con più persone, anche a casa, per altri cinque giorni“, ha aggiunto.