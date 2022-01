É da poco disponibile una nuova versione beta di WhatsApp per dispositivi iOS, la 2.22.1.1. All’interno di questa, è stata scovata una novità interessante per tutti gli utilizzatori di iPhone con iOS 15. Pare che WhatsApp si sia finalmente decisa ad aggiornare le notifiche dell’app in linea con le novità del sistema operativo di Apple. Di che si tratta? Scopriamolo insieme.

A parlare della novità, come al solito, il noto WABetaInfo. Questo, appunto ha notato un cambiamento nelle notifiche WhatsApp su iOS 15 dopo l’update all’ultima versione per beta tester. Le notifiche appaiono più moderne che mai!

WhatsApp: le nuove notifiche per iOS 15 presto disponibili

Da come si può vedere nello screen qui sotto, le notifiche WhatsApp su iOS 15 hanno una nuova faccia. Oltre a visualizzare il messaggio, ora, mostrano anche la foto del contatto che lo ha inviato. Ciò, in linea con le nuove feature del sistema operativo. Nonostante iOS 15 sia uscito da un po’, il servizio di messaggistica non aveva ancora deciso di aggiornarsi. Meglio tardi che mai, la feature è stata appena implementata!

Come già accennato, la novità risulta essere disponibile solo per i beta tester che hanno scaricato l’ultima versione beta dell’app. Non ci sono informazioni in merito a quando l’azienda deciderà di lanciarla in versione definitiva. Considerando che si tratta di un novità minore, non dovrebbe volerci molto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WABetaInfo.com