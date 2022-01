Avete presente quando avete la sindrome del “butto tutto” o quando, da bambini, si organizzavano quelle vendite fuori casa di giochi e cose fuori uso? O pensiamo all’abitudine tutta americana e vista in vari film, in cui si mettono in vendita in garage o in giardino cianfrusaglie di ogni genere? Ricorda sempre: se sei l’acquirente, un vero affare non dovrebbe mai farti pentire. Non dovrebbe mai minacciare il tuo benessere o quello della tua famiglia. Se l’articolo non funziona correttamente una volta arrivato a casa, dov’è l’affare?

Eppure, c’è chi sostiene che ci sono oggetti che non dovremmo mai e poi mai comprare di seconda mano. Quali sono? Vi accontentiamo subito!

I 10 oggetti da non comprare mai se usati

1. Medicinali, di qualsiasi tipo

Questo potrebbe sembrare ovvio e allarmante, ma non impedisce ai venditori motivati ​​di cercare di smaltire medicinali (anche occasionalmente scaduti e persino usati) di tutti i tipi ai mercatini. Solo a pensarci, vengono i brividi. Ed è estremamente pericoloso. Non acquistare mai alcun tipo di medicinale da prescrizione o da banco già utilizzato. Sembra ovvio, ma accade.

2. Qualsiasi cosa per un neonato

Ciò include vestiti per bambini, biberon, corredini per il letto, culle, passeggini e seggiolini per bambini. Il problema: l’ignoto. Non sai chi è stata l’ultima persona a usarla. Non sai se l’hanno sanificato a dovere. E non sai necessariamente se sono danneggiati o rotti. Quando si tratta di cose per bambini, è sempre meglio peccare per eccesso di cautela e comprarle nuove.

3. Materassi, lenzuola, cuscini

Quando vedi un materasso o un cuscino usato in vendita, tutto ciò che vedi è il materasso o il cuscino e non ciò che hai veramente bisogno di vedere: la sua storia. Non sai chi o cosa ci ha dormito sopra. Non sai se ci sono acari della polvere, muffe o cimici dei letti. Considerando che trascorriamo quasi un terzo della nostra vita a letto, dovremmo almeno prendere le precauzioni di base per assicurarci che il letto e la biancheria da letto in cui dormiamo non ci facciano male. L’unica eccezione è se la biancheria da letto è ancora imballata e ovviamente non è mai stata utilizzata.

4. Prodotti alimentari di ogni genere

Forse prima del COVID questo discorso poteva essere un po’ diverso, ma di questi tempi è del tutto assurdo acquistare prodotti alimentari – anche se ancora confezionati – di seconda mano. Si sconsiglia vivamente di acquistare prodotti alimentari “usati”, poiché non si ha idea del suo passato.

5. Profumi, colonie, cosmetici o creme per il corpo

Poche cose sono più personali di ciò che strofiniamo o spruzziamo sul nostro corpo; quindi non prendere nemmeno in considerazione l’acquisto di queste cose usate. È probabile che qualsiasi cosa tu strofini o spruzzi sul tuo corpo entri nel flusso sanguigno entro circa 10 minuti. I cosmetici usati, in particolare, possono essere terreno fertile per germi e possibili infezioni.

6. Mobili imbottiti

Se stai acquistando mobili imbottiti di qualche tipo – e non hai intenzione di rifoderarli completamente dopo averlo acquistato – stai commettendo un grave errore. Devi stare molto attento con i tessuti che possono trasferire batteri, specialmente durante questa crisi pandemica. Come i materassi usati, poiché non si conosce la storia dei mobili, non si sa che tipo di germi, batteri, acari della polvere o cimici dei letti potrebbero essere all’interno. Quindi, vanno bene tutti i mobili in legno che desideriamo, ma evitiamo la tappezzeria.

7. Caschi per ciclismo, sci, snowboard o moto

Quando acquisti un casco usato di qualsiasi tipo, stai fondamentalmente acquistando una speranza e una preghiera. Perché non sai se il casco – di solito costruito per un uso occasionale di emergenza – ha già svolto quella funzione in una precedente emergenza e ora è praticamente inutile.

8. Animali imbalsamati

Non vanno nemmeno più di moda e, diciamocelo, sono terribili! Anche se sono stati lavati e igienizzati, non si sa quanto siano veramente puliti.

9. Pentole e padelle

Queste potrebbero sembrare buoni affari nei mercatini o nei negozi dell’usato quando chiedono solo pochi euro per articoli che spesso possono costare molto di più. Ma pentole e padelle in genere sono sempre accompagnate da tanti tipi di graffi piccoli e grandi, ed è qui che sta il pericolo. Pentole e padelle arrugginite, graffiate o bruciate possono perdere sostanze chimiche tossiche. Acquistali solo se sono nuovi.

10. Puzzle e giochi da tavolo

A meno che non siano sigillati – e chiaramente mai aperti – sei destinato a rimanere deluso se acquisti puzzle o giochi da tavolo usati. Dopo aver passato ore a mettere insieme il puzzle, potresti rischiare di rimanere deluso nello scoprire che mancano alcuni pezzi. È molto difficile verificare nelle svendite in in giardino e nei negozi dell’usato che tutte le parti siano incluse. Anche i giochi da tavolo possono essere problematici.