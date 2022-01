Omicron è la variante del coronavirus più contagiosa che sia apparsa durante la pandemia tanto che è molto probabile che la maggior parte di noi sia già stato contagiato dalla suddetta, anche senza accorgersene. A differenza delle precedenti varianti infatti, i sintomi della suddetta risulta essere più lievi tanto da ricordare un banale raffreddore o un’influenza leggera.

Con questi sintomi c’è poco da fare se nona spettare che passano, ma c’è altro da vedere. Mangiare con alcuni di questi può risultare particolare fastidioso a causa dei problemi che si possono registrare alla gola. Non tutti i cibi risultano facili da mangiare e per questo ce ne sono alcuni più indicati di altri per evitare di soffrire troppo.

Omicron e Covid-19: ecco cosa mangiare

Il migliore alimento a cui fare affidamento in tale situazione è lo yogurt e per diversi motivi alquanto semplici. Per cominciare, è morbido e facile da ingerire così da non sforzare troppo la gola, aspetto accentuato anche dal fato che di solito si mangia freddo e in aggiunta è ricco di proteine che quindi aiutano a sentirsi sazi; aggiungere pezzi di frutta fa sempre bene, anche se ovviamente è bene farli piccoli.

Sullo stesso principio c’è il gelato anche se sicuramente è un attimo meno salutare anche se preso in poche quantità non può danneggiare niente. Un aspetto importante da sottolineare è il fatto che aiuta a sentirsi sazi.

Sempre seguendo il discorso dei problemi alla gola, le zuppe sono le più indicate in quanto se fatte a dovere garantiscono un po’ tutti i nutrienti necessari. Servono anche per integrare i fluidi, aspetto appunto importante durante una malattia del genere. Come alimenti più fisici invece sono perfette le verdure crocifere.