Varta ha recentemente ampliato l’assortimento dei prodotti inerenti alla ricarica wireless, appunto con il nuovo Varta Ultra Fast Wireless Charger, in vendita nel periodo corrente ad un prezzo di listino di poco superiore ai 20 euro, ed impreziosito da ottime prestazioni.

Estetica e Design

Il prodotto assume le sembianze di una base di ricarica su cui poggiare fisicamente il dispositivo mobile da ricaricare, è interamente realizzato in plastica, di colorazione grigia opaca (non trattiene le impronte), di buona qualità generale. Nell’apertura/chiusura del piedistallo (in alluminio) abbiamo sentito qualche scricchiolio di troppo, tuttavia è abbastanza resistente ed affidabile; una volta aperto non balla e non rischia di cadere, grazie alla presenza di piedini gommati che evitano lo scivolamento.

Le dimensioni sono relativamente ridotte, parliamo di un prodotto da 6,95 x 13,75 x 1,55 centimetri, con peso di soli 149 grammi. L’aspetto più importante riguarda chiaramente la possibilità di ripiegarlo su sé stesso, in modo da favorire il trasporto, anche il posizionamento in un marsupio, per intenderci. Sulla superficie non troviamo pulsanti fisici, solo un’area di sfioramento nella parte posteriore, utile per (dis)attivare la luce LED di stato. Il collegamento alla presa a muro avviene tramite la porta USB type-C integrata sul lato sinistro, dal posizionamento corretto e ben congeniato.

Prestazioni

Il Varta Ultra Fast Wireless Charger è un caricabatterie wireless, con una potenza massima in uscita pari a 15 watt. Quest’ultima viene modulata dallo stesso in relazione al prodotto posizionato superiormente, variando tra 5/7,5/10 e 15 watt in automatico. Non sono necessarie operazioni particolari, basta collegarlo ad una presa a muro, e posizionare sulla parte gommata il dispositivo da ricaricare. La compatibilità con lo standard Qi, permette di sfruttarlo con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso Android o Apple, ma anche cuffiette che supportano la ricarica wireless.

L’alloggiamento è perfetto, indubbiamente il terminale poggiato non scivola nè rischia di cadere, nemmeno si dovesse muovere leggermente la basetta. Il led di stato che segue tutto il perimetro del wireless charger assume colorazioni differenti: blu con dissolvenza mentre sta ricaricando (spento quando ha finito il processore), oppure rosso lampeggiante se riscontrerà un errore. Come anticipato, nel caso dovesse dare fastidio, si può spegnere.

Packaging

Varta ha un occhio di riguardo verso l’ambiente e l’eco-sostenibilità, infatti ha deciso di modificare tutti i packaging delle pile e dei propri prodotti, adottando cartone completamente riciclato e riciclabile. Un pregio non da poco e sicuramente da elogiare, l’attenzione all’ambiente è un aspetto che tutte le aziende dovrebbero prendere in considerazione, e realtà come Varta, che utilizza il 98% di cartone riciclato nel packaging, ha imboccato la strada corretta.

Varta Ultra Fast Wireless Charger: conclusioni

In conclusione Varta Ultra Fast Wireless Charger è un prodotto dalle buone qualità generali, nella sua semplicità, e nel prezzo relativamente ridotto, racchiude la possibilità di godere di prestazioni di ottima fattura, di una ricarica wireless fino a 15 watt, e comunque di un’attenzione all’estetica che non sempre troviamo in dispositivi dello stesso tipo. Di aspetti negativi non ne abbiamo riscontrati, è indubbiamente un prodotto da consigliare ad occhi chiusi.