Il Panasonic GN01 è un prodotto veramente atipico, che difficilmente incontrerete sul mercato, è uno speaker da collo, o meglio definito indossabile, dalle ottime prestazioni, ma sopratutto dal comfort decisamente superiore alle aspettative, anche dopo lunghe sessioni di utilizzo non arreca dolore o fastidio.

Estetica e Design

Interamente realizzato in plastica opaca, che non trattiene le impronte o si sporca facilmente, con una copertura in tessuto nella parte superiore (molto morbida al tatto), il prodotto ha una struttura flessibile pensata per favorire il posizionamento, riuscendo anche eventualmente a spostarlo in corso di utilizzo. Il primo aspetto importante riguarda il peso complessivo, soli 244 grammi; una volta indossato difficilmente reca fastidio o appesantisce le spalle, dobbiamo ammettere essere molto leggero. L’ergonomia è quindi al top, la presenza di gommini nella parte inferiore lo rende molto stabile, una volta posizionato non scivolerà nemmeno se vi doveste spostare.

Le dimensioni sono relativamente ridotte, parliamo di 240 x 209 x 46 millimetri, con un corretto posizionamento di pulsanti fisici. Sui due lati del dispositivo si trovano i pulsanti fisici, in particolare si potrà spegnere il microfono, gestire l’equalizzatore, regolare il volume o semplicemente porre allo 0% lo stesso. I tasti non sporgono troppo, hanno una corsa relativamente ridotta, però offrono un buon feed aptico e sono facilmente raggiungibili anche in momenti concitati.

Il Panasonic GN01 non integra una batteria, forse il limite più grande del prodotto, di conseguenza sul lato sinistro è presente un lungo cavo da 3 metri che termina con l’USB, tramite la quale ricevere l’energia sufficiente a garantire il funzionamento. A fianco dello stesso notiamo la presenza di un jack da 3,5mm, connettore ideale per estendere le possibilità di utilizzo, anche con dispositivi che non dispongono di una porta USB.

Prestazioni audio e microfoni

All’interno della scocca sono posizionati quattro altoparlanti con l’idea di fornire la sensazione di un effetto surround, ottima per gli utenti che non hanno lo spazio necessario per dotarsi di un sistema a 5 canali. Il volume massimo raggiungibile è più che sufficiente per godere di un’immersività unica nel proprio genere, senza comunque “spaccare i timpani”, o disperdere troppo nell’ambiente circostante.

La qualità audio generale è più che sufficiente, l’effetto surround che si viene a creare è ottimo, ma solo nel momento in cui la testa viene mantenuta perfettamente in asse con il Panasonic GN01, in caso contrario calerà irrimediabilmente. I bassi si sentono anche se sono poco importanti, molto meglio le frequenze medie e gli alti, poco distorti e stridenti. Il dettaglio è generalmente buono, con una buona nitidezza. La natura da gaming si nota sotto tanti punti di vista, la resa non è perfetta ad esempio nelle voci (nel parlato per intenderci), o nell’ascolto della musica (gli strumenti non si riconoscono). E’ un prodotto versatile, ma che indubbiamente è da utilizzare prima di tutto per giocare; molto buona la gestione dei preset dell’equalizzatore, utile per adattarsi al titolo effettivamente in riproduzione.

I microfoni con riduzione del rumore, posizionati sulla superficie, garantiscono chiamate più che soddisfacenti, con un ottimo dettaglio e nitidezza. Il rumore ambientale non viene soppresso al 100%, tuttavia la resa la possiamo ritenere migliore di tante altre cuffie true wireless che troviamo sul mercato.

Panasonic GN01: conclusioni

In conclusione il Panasonic GN01 è un prodotto particolare ea suo modo unico, uno speaker da collo (o indossabile) è davvero difficile da vedere sul mercato. Gli aspetti positivi vanno a toccare una resa sonora abbastanza soddisfacente nell’ambito del gaming, con preset preimpostati e facilmente variabili con un semplice tocco del pulsante dedicato, nonché comunque una indossabilità invidiabile ed una versatilità estrema.

Dall’altro lato della medaglia parliamo comunque di un prezzo non alla portata di tutti (almeno per un prodotto di questo tipo) data la necessità di investire 179 euro di listino, e la presenza obbligatoria del cavo per garantire il funzionamento, un limite molto importante.