In Italia sono al momento 15 le regioni che sono passate in zona gialla, visto l’enorme aumento dei casi di Covid-19. Da ieri è entrato in vigore anche l’obbligo del supergreen pass, obbligatorio per moltissime attività commerciali e sono cambiate le regole che regolamentano la quarantena da contagio con un positivo. Inoltre saranno aperte finestre straordinarie per permettere agli over 50 di ricevere la terza dose.

L’ultimo bollettino registra 101.762 nuovi casi e 227 morti in Italia. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.554.344 e i morti 139.265. I dimessi e i guariti sono invece 5.410.482, con un incremento di 56.560 rispetto al giorno precedente. Salgono inoltre oltre il 16% il tasso di bambini con fascia d’età dai 5-11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Secondo gli esperti sarebbe bene fare una campagna seria e mirata visto che il numero è ancora piccolo per questa categoria.

Covid-19, tutto quello che dovremmo sapere sul virus

Proprio per questo nelle ultime settimane sono aumentati i ricoveri in ospedale per i giovani di 19 anni, oltre 600 in più del mese di dicembre. Con una variante come Omicron che sta facendo molte infezioni, ma non gravi c’è bisogno di modificare le norme sulla quarantena. Si deve stare a casa in isolamento fiduciario finché non si hanno sintomi e i tre giorni successivi, dopodiché è possibile tornare a lavoro o a scuola e i contatti vaccinati non sono obbligati a fare la quarantena.

Come abbiamo sentito sicuramente sembrerebbe che il vaccino Pfizer non sia abbastanza efficace contro la nuova variante e l’azienda fa sapere che a marzo sarà pronto il vaccino contro Omicron e ancora non è chiaro se si avrà bisogno di una quarta dose. Negli ultimi giorni è saltata alla cronaca la variante Deltacron, ossia un insieme della variante Delta e Omicron. È pressoché certo che una variante ibrida tra Delta e Omicron si possa generare perché fenomeni di ricombinazione sono ben note e sono già state osservate, per esempio, tra la variante Alfa e quella Delta. Nel caso specifico, però, le 24 sequenze depositate dai ricercatori sono state analizzate abbastanza nel dettaglio da diversi gruppi di ricerca che concordano con il fatto che con ogni probabilità si tratta di un artefatto.

La regione Lazio stansierà un fondo dedicato alla cura della salute mentale causata dalla pandemia nelle persone più fragili e giovani. Destinati 2,5 milioni di euro per garantire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, attraverso voucher da utilizzare presso strutture pubbliche presenti in tutta la regione. L’obbligo vaccinale per gli Over 50 è un altro tassello fondamentale di questa nuova strategia. Saranno aperte finestre straordinarie per permettere a più persone di vaccinarsi.

