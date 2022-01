Il James Webb Space Telescope segna un’altra pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale. Il nuovo telescopio spaziale della NASA è riuscito infatti a dispiegare con successo i suoi specchi primari, in un’operazione molto complessa e rischiosa che lo avvicina al completamento delle operazioni necessarie per la sua messa in funzione, che avverrà a giugno del 2022.

#NASAWebb is fully deployed! 🎉

With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized.

Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022