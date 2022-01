Il 2022 di Apple si prospetta essere pieno di novità. Tra i primi dispositivi che l’azienda lancerà nel corso di questo anno c’è lui, il tanto chiacchierato iPhone SE 3. Il melafonino low-cost di Cupertino è atteso da milioni di utenti. Finalmente, il momento del suo lancio è quasi arrivato. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

L’ultimo iPhone SE è stato lanciato sul mercato ad inizio 2020. Gli utenti si aspettavano l’arrivo di un nuovo modello già nel corso del 2021, tuttavia, Apple ha ritenuto opportuno dare la priorità ad altri progetti. Quest’anno sembra essere a tutti gli effetti quello della svolta per il dispositivo. iPhone SE 3 arriverà presto sul mercato ad un prezzo contenuto. Quali saranno le sue caratteristiche?

iPhone SE 3: quali saranno i punti di forza

Sono molti i rumor che vedono iPhone SE di terza generazione debuttare nel corso dei primi mesi del 2022. Secondo quanto dichiarato da Gurman di Bloomberg, Apple presenterà il dispositivo nel corso di un evento virtuale (il primo del 2022) nel mese di marzo o aprile. Ciò che tutti si chiedono è: “Come sarà il nuovo iPhone SE?” Su questo tema, i leaker hanno cambiato spesso opinione. Se inizialmente si pensava ad un restyling del design che avrebbe portato il dispositivo a somigliare alla gamma 12/13, ora, molti ritengono che Apple continuerà a mantenere un design simile a quello della generazione precedente. In tal caso, cosa non nuova in casa Apple, si punterà esclusivamente sulle novità che stanno all’interno. Si parla, infatti, di un processore rinnovato (forse l’A15 Bionic), una fotocamera (o doppia fotocamera) posteriore aggiornata, e l’arrivo della connettività 5G. In pratica, una serie di migliorie che renderanno il dispositivo molto appetibile.

Il punto di forza di iPhone SE 3 sarà il prezzo. Apple, infatti, proporrà il dispositivo come modello entry-level. I prezzi ufficiali non si sanno ancora, tuttavia, è plausibile che l’azienda li mantenga in linea con quelli della generazione precedente. Parliamo quindi di un prezzo di partenza pari a 499,00 euro! Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com