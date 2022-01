WhatsApp ha appena rilasciato una nuova beta per dispositivi Android, la 2.22.3.1. All’interno dell’update sono state scovate interessanti novità in merito all’ascolto dei messaggi vocali. Curiosi di sapere di che si tratta? Scopriamolo insieme.

Come ben sapete, su WhatsApp è possibile ascoltare i messaggi vocali solamente all’interno delle chat di chi li ha inviati. Se si prova a tornare alla lista delle chat durante l’ascolto, questo viene automaticamente stoppato. Molto presto, grazie ad una nuova feature, sarà possibile ascoltare gli audio anche lasciando la chat di chi li ha inviati. Ecco un’anteprima della novità.

WhatsApp: ascoltare i messaggi vocali ovunque grazie alla nuova feature

A scovare la novità all’interno della beta, come al solito, il noto WABetaInfo. Questo, ha dato interessanti dettagli in merito a come funzionerà la feature. Addirittura, ha pubblicato uno screen di come apparirà l’interfaccia con la funzione integrata. In pratica, se si lascerà una chat mentre si ascolta un messaggio audio, comparirà un player nella parte alta del display che vi seguirà all’interno dell’app per tutta la durata del messaggio. Tramite il player sarà possibile stoppare e riavviare il messaggio o rimuoverlo.

Come già accennato, la feature è comparsa nella nuova beta per dispositivi Android. Ci vorrà un po’ di tempo prima che l’azienda la introduca nella versione aperta a tutti. Ciò che è certo è che, appena pronta, sarà disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WABetaInfo.com