Se stavate pensando di cambiare operatore telefonico o attivare una nuova scheda, questo potrebbe essere il momento adatto. In queste ore, PosteMobile ha lanciato una nuova interessante tariffa a tempo limitato, Creami WOW 50 Giga. Minuti, SMS e Giga ad un prezzo mensile piccolo piccolo. Ecco tutti i dettagli.

Creami WOW 50 Giga non è una novità in casa PosteMobile. Ogni tanto, l’operatore decide di riportarla in campo per un periodo di tempo limitato. Anche questa volta, la tariffa rimarrà disponibile per soli pochi giorni. Scopriamo insieme cosa comprende e come fare per attivarla.

PosteMobile: come attivare la tariffa a tempo limitato

Creami WOW 50 Giga è senza dubbio una delle tariffe telefoniche più interessanti presenti sul mercato in questo momento. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 5,90 euro. Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Sono inclusi nel costo i servizi come “Ti cerco”, “Richiama Ora”, avviso di chiamata, hotspot personale, ecc.

La promozione è rivolta ai clienti che decidono di attivare una nuova SIM PosteMobile, con o senza portabilità del numero. La promo è un’esclusiva online. L’unico modo per attivarla è tramite il sito ufficiale PosteMobile o tramite canale telefonico. Come già accennato, l’offerta è disponibile solo per pochi giorni. In particolare, fino al 16 gennaio 2022. La SIM ha un costo di 20 euro una tantum pari a: 10 euro di costo di attivazione SIM + 10 euro di prima ricarica. La spedizione a casa della SIM è gratuita. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale PosteMobile.

Ph. credit: PosteMobile.it