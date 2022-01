Mausund e la riserva naturale di Froan nel Trøndelag per molti anni hanno avuto molti problemi riguardo il problema dei rifiuti di plastica. Dal 2017 sono iniziati i lavori di bonifica con la rimozione dei rifiuti marini, ma nessuno si sarebbe potuto immaginare il reale problema esistente. Proprio per questo si è scoperto che questo arcipelago è il più inquinato del paese.

L’NTNU sta conducendo una ricerca che affronta l’inquinamento da plastica nella riserva. A causa delle correnti oceaniche intorno questo arcipelago, la riserva naturale di Froan è maggiormente esposta ai rifiuti marini portati a riva. Secondo alcuni sondaggi circa il 70% della plastica è stata registrata come proveniente dall’estero.

Plastica, un grande problema per la riserva naturale

Gran parte dei rifiuti di plastica qui provengono dalle spedizioni e dall’industria locale, come corde, attrezzi da pesca e materiali da costruzione. Le squadre di pulizia hanno raccolto un totale di 5.500 metri cubi, o 5,5 milioni di litri, di rifiuti marini da quando abbiamo iniziato nel 2017. Quindi aggiungiamo a quei 14.200 chili di petrolio, prodotti chimici e altri liquidi che sono stati raccolti. La maggior parte dei rifiuti viene portata a terra, dove i materiali riciclabili vengono smistati e il restante viene trasportato di nuovo.

Inoltre il volume dei rifiuti è aumentato poiché il processo di bonifica è diventata efficiente. Tutti i rifiuti che non possono essere riciclati, e la maggior parte di essi, saranno inceneriti nell’impianto di teleriscaldamento. Questa non è ovviamente la scelta migliore per una buona sostenibilità, ma al momento sembra essere la più efficace. Il terreno in questa zona è altamente inquinato che è impossibile prelevare dei campioni, ma i ricercatori hanno preso 13 campioni che contenevano in media il 25% di plastica.

I prodotti in plastica si degradano lentamente e nel tempo si trasformano in minuscoli pezzi di microplastica e nanoplastica. L’impatto delle micro e nanoplastiche sulla salute e sulla vita del pianeta è ancora oggetto di studio. Tuttavia l’inquinamento da plastica è un enorme problema per la fauna selvatica della riserva e purtroppo la plastica non rimane solo nel terreno. Anche le acque sono colme di rifiuti di plastica, tanto da ritenere indispensabile fare una buona pulizia.

Foto di A_Different_Perspective da Pixabay