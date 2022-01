AVM FRITZ!Mesh Set è la soluzione ideale per gli utenti che vogliono acquistare un modem/router di casa AVM, ma sono nel contempo alla ricerca di un ripetitore che permetta di ampliare il più possibile il segnale nell’abitazione. Il kit recensito include al proprio interno il FRITZ!Box 7530 classico (non con WiFi 6) ed il FRITZ!Repeater 1200 di cui vi abbiamo già parlato in passato.

FRITZ!Box 7530

1 di 3

Per comodità suddividiamo l’analisi in relazione al prodotto di riferimento, il più importante è chiaramente il FRITZ!Box 7530, il modem/router che crea la rete wireless ed è da collegare direttamente alla presa telefonica (o in cascata al router dell’operatore). Realizzato interamente in plastica lucida bianca, con inserti rossi, ha dimensioni di 208 x 150 x 27 millimetri; la forma è la solita dei prodotti dell’azienda, non ingombra particolarmente, né è troppo pesante. I materiali utilizzati non appaiono essere di altissima qualità, in quanto toccandolo si sente qualche scricchiolio.

1 di 3

Nella parte posteriore trova posto il connettore DSL/VDSL per il collegamento diretto alla presa telefonica, affiancato da una analogica per telefono fisso/segreteria o faxi, 4 gigabit LAN (con velocità massima di 1 gigabit), nonché sul lato destro una porta USB 2.0 per stampante o memoria condivisa in rete. Il prodotto funge anche da base DECT, senza accessori da acquistare a parte, per un massimo di 6 telefoni cordless.

Una volta collegato crea una rete WiFi 802.11 ac, con banda massima di 1300Mbit/s, suddivisi in circa 866Mbit/s a 5GHz e 400Mbit/s a 2,4GHz. Le tecnologie integrate non sono moltissime, l’unica degna di nota riguarda la possibilità di utilizzare in contemporanea le due bande, per una maggiore stabilità o velocità di connessione. Il sistema operativo installato è il solito Fritz!OS, con tutti i pregi di cui vi abbiamo già parlato in passato.

Il prodotto, grazie alla sua compatibilità con la rete WiFi Mesh, permette di creare una rete mesh mediante l’utilizzo di altri dispositivi della stessa azienda, nel nostro caso del FRITZ!Repeater 1200 incluso nel set.

FRITZ!Repeater 1200

1 di 3

Esteticamente il prodotto segue esattamente la filosofia aziendale, è realizzato in plastica, anteriormente un mix tra bianco e rosso, mentre posteriormente sul grigio. Le dimensioni sono veramente ridotte, in quanto si ferma a soli 80 x 80 x 37 millimetri, con un peso complessivo di soli 160 grammi; la sua forma quadrata ne facilita il posizionamento, anche in ambienti ristretti.

1 di 4

Il FRITZ!Repeater 1200, lo dice il nome stesso, è un ripetitore WiFi Mesh, con WiFi 802.11 ac dual-band, e banda a 1300Mbit/s, a sua volta suddivisa in 866Mbit/s a 5GHz e 400Mbit/s a 2,4GHz. Sulla sua superficie è presente anche una porta LAN Gigabit per il collegamento fisico, fino ad una velocità massima appunto di 1 gigabit/s. Il prodotto, in combinata con il 7530, crea una rete WiFi Mesh, ampliando il segnale emesso dal router collegato fisicamente alla presa telefonico. Nell’eventualità in cui non lo vogliate utilizzare con il suddetto, è importante sapere essere perfettamente compatibile con qualsiasi router in commercio. Per conoscerlo ancora da più vicino, consigliamo di leggere la nostra recensione approfondita.

AVM FRITZ!Mesh Set: conclusioni

In conclusione l’AVM FRITZ!Mesh Set è la soluzione ideale per iniziare ad entrare nel mondo AVM, creando facilmente una rete WiFi mesh. Le prestazioni sono assolutamente incredibili, oltre a questo, la possibilità di utilizzarlo anche plug&play (senza troppe modifiche alle impostazioni), amplia chiaramente il range di utenti che potrebbero decidere di acquistarlo. Il prezzo non è bassissimo, si parte da un listino di 199 euro per l’intero kit, tuttavia la qualità AVM si sente e si vede, anche nella portata del segnale WiFi venutosi a creare.

L’unico aspetto negativo, se proprio è relativo al router integrato, considerata la presenza della versione aggiornata compatibile con WiFi 6 AX, avremmo sicuramente preferito tale modello nel set, piuttosto che il più “arretrato”, ma sono ovviamente quisquilie.