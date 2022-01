Un incendio sta bruciando senza controllo da almeno 6.000 anni in un parco nazionale a quattro ore a nord di Sydney, in Australia. La misteriosa fiamma sotterranea conosciuta come Burning Mountain è il fuoco più antico del pianeta. Alcuni scienziati stimano che potrebbe essere molto più vecchio di quanto pensiamo.

Situato sul monte Wingen, nello stato del New South Wales, il fuoco è alimentato da un giacimento di carbone sotterraneo. E Wingen significa proprio “fuoco” nella lingua del popolo Wanaruah locale.

Una volta accesi, questi incendi sotterranei risultano quasi impossibili da spegnere. Lentamente ma intensamente, si propagano attraverso questo tipo di giacimenti di carbone, che si trovano naturalmente sotto la superficie terrestre. “Nessuno conosce la dimensione del fuoco sotto Burning Mountain, può solo essere dedotta“, afferma Guillermo Rein, professore all’Imperial College di Londra, Regno Unito. “Probabilmente è una palla di circa 5-10 metri di diametro, che raggiunge temperature di 1.000 gradi Celsius”.

A differenza di un fuoco tipico, un fuoco di carbone brucia sottoterra e fuma senza fiamma, il che significa che non essendoci fiamme, è qualcosa di più simile alla brace su un barbecue. Il fuoco del Monte Wingen sta attualmente bruciando a una profondità di circa 30 metri e si sta spostando verso sud a una velocità di circa 1 metro all’anno.

Nel parco nazionale, aperto ai turisti, l’unica prova dell’esistenza di questo misterioso incendio è un po’ di fumo, cenere bianca, terra calda, rocce colorite di giallo e rosso e un odore sulfureo proveniente dal fuoco che “cuoce” i minerali di montagna. Sebbene per ora sia quasi invisibile, il percorso seguito dal fuoco è visibile grazie ad ulteriori indagini, viste le aree bruciate ricoperte di cenere e prive di vita vegetale. Dove ora c’è il fuoco non c’è assolutamente nulla di vivo, nemmeno l’erba. E dove c’era il fuoco da 20 a 30 anni fa, la foresta è tornata, ma è una foresta diversa: il fuoco ha plasmato il paesaggio.

Molti incendi di carbone, in particolare quelli in India, Cina e Stati Uniti, sono causati dall’interferenza umana, come l’estrazione del carbone. Un esempio è il famoso incendio sotto Centralia, in Pennsylvania, la città ormai deserta che ha ispirato Silent Hill e che brucia da quasi 60 anni.

Chi ha appiccato il fuoco?

Non si sa chi o cosa abbia appiccato questo incendio. Il primo avvistamento documentato risale al 1828, quando un contadino locale affermò di aver scoperto un vulcano nella regione del Monte Wingen. Solo un anno dopo, nel 1829, il geologo Charles Wilton concluse che il presunto vulcano fosse in realtà un incendio di carbone.

Da allora, le misurazioni hanno mostrato che il percorso dell’incendio si estende per circa 6,5 ​​chilometri, suggerendo che sia stato acceso per almeno 6.000 anni. Inoltre, quasi nessuna ricerca è stata condotta nell’area.

Il luogo è considerato sacro dalle persone che vi abitano, il popolo Wanaruah, che usava il fuoco per cucinare e fabbricare armi. Le loro origini raccontano di una vedova le cui lacrime hanno acceso il fuoco, o la torcia di un guerriero catturato dal “malvagio” sotto la montagna. Secondo Rein, le cause naturali sono la fonte più probabile. “Non si può escludere un’interferenza antropogenica, ma è la causa naturale più probabile”, spiega il professore. “Potrebbe essere stato un incendio causato da un fulmine che ha colpito uno sperone. Oppure potrebbe essere stata l’accensione autoriscaldante“, aggiunge.

L’autoriscaldamento avviene quando lo strato di carbonio è sufficientemente vicino alla superficie, in modo che il carbone sia esposto all’ossigeno. Se ci sono giornate sufficientemente soleggiate e calde, cosa cui assistiamo con frequenza con i cambiamenti climatici, la superficie del carbone si riscalda e si riscalda abbastanza da riscaldare lo strato successivo, innescando infine l’accensione.

Uno studio pubblicato nel 2019 mostra che il punto di autoriscaldamento del carbone può variare da 35 a 140 gradi Celsius. Uno dei misteri del fuoco è che l’“età” del fuoco non è nota. I ricercatori hanno trovato prove che indicano che potrebbe aver bruciato per molto più tempo di quanto si pensasse.

Per quanto tempo il Monte Wingen brucerà?

La risposta a questa domanda è sconosciuta, poiché la dimensione del giacimento di carbone è sconosciuta e anche il futuro corso degli incendi. Per ora non gli manca l’apporto di ossigeno. “Può bruciare per migliaia di anni senza l’intervento umano”, sottolinea Guillermo Rein. “Man mano che il fuoco avanza, riscalda la montagna facendola espandere, lasciando entrare ossigeno in modo che il fuoco possa poi avanzare. Il fuoco produce il proprio camino e la propria scorta di ossigeno”, aggiunge.

Anche con l’intervento umano, gli incendi del carbone sono notoriamente difficili da spegnere, perché richiedono tonnellate di acqua e azoto liquido. Nel 2004, la Cina ha affermato di aver spento un incendio che bruciava da 50 anni, fino a quando i visitatori non hanno individuato segni di incendio alcuni anni dopo.

Sebbene il Monte Wingen sia abbastanza lontano dai centri abitati, può causare danni e incendi di carbone più grandi possono rappresentare un serio rischio per la salute e la sicurezza delle popolazioni. Non solo questi pericoli potrebbero diventare più comuni a causa del cambiamento climatico, ma potrebbero anche contribuire alla difficile situazione del nostro pianeta.

Non ci sono molti studi sull’impatto dei gas serra del carbone, ma è noto che rilasciano grandi quantità di CO2, metano e altri inquinanti come il mercurio. “L’impatto del cambiamento climatico sugli incendi dei giacimenti di carbone e l’impatto degli incendi dei giacimenti di carbone sui cambiamenti climatici è sicuramente qualcosa di cui essere molto preoccupati“, ha avvertito Rein.

Mentre sono necessarie ulteriori ricerche sugli incendi di carbone mentre il nostro pianeta si riscalda, è curioso pensare che misteri come Burning Mountain esistano ancora e siano poco studiati su questo pianeta sovraccarico di informazioni.