Trust ha recentemente rinnovato la propria offerta in ambito gaming, con l’introduzione di numerosi prodotti dalle alte prestazioni, ma dal prezzo decisamente contenuto. Uno di questi è chiaramente il Trust GXT922 YBAR, un mouse cablato (ovvero con filo), pensato appositamente per i giocatori. Scopriamolo assieme nella recensione.

Estetica e Design

Esteticamente il prodotto è molto bello da vedere, funzionale e dalle dimensioni relativamente contenute. Raggiunge 124 x 69 x 41 millimetri, con un peso di circa 120 grammi complessivi (la singola unità, senza filo, è di 95 grammi); il form factor è standardizzato, non presenta una forma ergonomica o originale, tuttavia in utilizzi prolungati non abbiamo riscontrato problemi o dolori particolari alla mano.

Realizzato interamente in plastica, il Trust GXT922 YBAR mostra un’anima aggressiva, data la presenza di “griglie” sui lati, ma sopratutto il ring led che corre lungo il perimetro inferiore, e la scritta retroilluminata GXT superiormente. I materiali sono resistenti e di buona qualità generale, non abbiamo mai sentito scricchiolii; il suo essere quasi interamente opaco (con piccoli inserti lucidi), evitare che vengano trattenute le impronte o che si possa sporcare troppo facilmente.

La connessione è solamente cablata, con il cavo USB di tipo-A collegato direttamente al mouse, dalla lunghezza standard (2,1 metri). Data la tipologia dello stesso, la compatibilità è estesa a qualsiasi notebook, PC o desktop.

Prestazioni e personalizzazione

Il Trust GXT922 YBAR è pensato prima di tutto per il gaming, il polling rate (ovvero la frequenza ogni quanto viene inviata la posizione del mouse al computer) varia tra 125 e 1000Hz, con tracking speed di 60 ips ed un’ottima accelerazione. Tutti questi dati per permettervi di capire quanto il prodotto sia preciso, fluido nei movimenti ed in grado di essere reattivo anche nei momenti più concitati (da utilizzare solo su superfici non riflettenti e piane).

Sulla superficie sono posizionati 6 pulsanti, tutti completamente programmabili a piacimento; il posizionamento è adatto ad un destrorso (alcuni si trovano sul lato sinistro, alla portata del pollice), sono facilmente raggiungibili da qualsiasi utente (con mani piccole e grandi). Il feedback è buono, il clic non è particolarmente silenzioso, tuttavia non dà particolarmente fastidio anche nel corso di intense sessioni. La personalizzazione si estende anche al ring LED, la cui visualizzazione dei colori è altrettanto programmabile secondo i gusti personali.

La “rotellina” centrale, al di sotto della quale troviamo un altro pulsante programmabile, è anch’essa realizzata in plastica, la rotazione è fluida con DPI regolabile. Sfruttando appunto il tasto di cui parlavamo poco sopra, sarà possibile scegliere ogni quanto inviare l’input al computer, nel corso della sua rotazione, partendo da un minimo di 200 dpi, fino ad un massimo di 7200 dpi. Un’altra funzione che dimostra l’attenzione portata da Trust nella realizzazione del prodotto, nel tentativo di accontentare il più possibile le esigenze degli utenti.

Trust GXT922 YBAR: conclusioni

In conclusione il Trust GXT922 YBAR è un mouse da gaming davvero interessante, a partire dal prezzo di vendita, presso i principali rivenditori di elettronica lo si può acquistare a circa 25 euro, una cifra che riteniamo assolutamente concorrenziale, date le qualità e le prestazioni del prodotto stesso. I suoi pregi sono rappresentati da un’eccellente ergonomia, anche per lunghi utilizzi, materiali di ottima qualità, personalizzazione estrema, e DPI programmabile.

Dall’altro lato della medaglia forse il limite è l’essere wired, anche se dobbiamo ammettere che il cavo di 2,1 metri è più che adeguato per ogni tipologia di utilizzo.