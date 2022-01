Secondo la National Library of Medicine degli Stati Uniti, le malattie cardiovascolari sono legate a problemi al cuore e ai vasi sanguigni. Questi problemi di salute sono spesso correlati all’aterosclerosi, una condizione che si verifica quando grasso e colesterolo si accumulano sulle pareti delle arterie.

Questo accumulo è chiamato placca, che nel tempo può restringere i vasi sanguigni e causare problemi in tutto il corpo. Se un’arteria si blocca, ciò può portare a un infarto o ictus. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le malattie cardiache sono la prima causa di morte negli Stati Uniti e in quasi tutto il mondo, al punto che un decesso su quattro è dovuto a questo problema.

Data l’importanza di tutte queste condizioni, che possono causare gravi effetti sulla salute, il Mayo Clinic Institute consiglia di consumare prodotti che contengono omega 3, che potrebbero ridurre il rischio di malattie cardiache. Da parte sua, l’American Heart Association raccomanda che le persone mangino pesce ricco di grassi insaturi (omega 3, appunto) almeno due volte a settimana. Questi acidi grassi e altri nutrienti nel pesce possono giovare alla salute del cuore e ridurre il rischio di malattie cardiache fatali. Alcune persone sono preoccupate per il mercurio o altri contaminanti nei molluschi. Tuttavia, secondo questa istituzione, i benefici del consumo di pesce nell’ambito di una dieta sana generalmente superano i possibili rischi di esposizione a contaminanti.

I benefici per la salute derivanti dall’inclusione del pesce nella dieta

Sebbene tutti gli acidi grassi omega 3 riducano il colesterolo cattivo e, poiché sono grassi polinsaturi, hanno un effetto antinfiammatorio, questo tipo di grasso aiuta a prevenire diverse malattie.

Esistono diverse classi di omega 3, tra cui c’è l’acido alfa linolenico (ALA), predominante negli alimenti di origine vegetale; acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA), un componente essenziale per il corretto funzionamento delle membrane cellulari dell’organismo. Tuttavia, tra le proprietà più importanti dell’omega 3 c’è il suo effetto antinfiammatorio e autoimmune, che favorisce il trattamento di malattie con processi infiammatori, problemi cardiovascolari, nonché benefici in termini di rallentamento del processo di invecchiamento.

Allo stesso modo, questo tipo di grasso polinsaturi aiuta a curare malattie come l’artrite reumatoide, la colite ulcerosa o il lupus e riduce anche il rischio di soffrire di aterosclerosi, trombosi e altri problemi vascolari.

Gli omega 3 fanno bene anche al cuore e ai vasi sanguigni poiché aiutano a ridurre i trigliceridi, un tipo di grasso nel sangue; tra gli altri vantaggi, riducono il rischio di sviluppare battiti cardiaci irregolari (aritmie).