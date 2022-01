La scorsa settimana un giovane specialista della sicurezza informatica, come egli stesso si definisce, è riuscito ad hackerare e controllare a distanza ben 25 auto elettriche Tesla. David Colombo, questo il nome dell’hacker diciannovenne residente in Germania, ha affermato di esserci riuscito grazie a dei difetti in un software di terze parti utilizzato da un numero relativamente piccolo di proprietari di Tesla. Sembrerebbe infatti che questo programma potrebbe consentire agli hacker di controllare a distanza alcune funzioni dei veicoli elettrici.

Il ragazzo ha affermato su Twitter che era in grado di accedere ad alcune funzioni di più di 25 Tesla in almeno 13 paesi e che ha twittato l’accaduto in quanto non era in grado contattare direttamente la maggior parte dei proprietari delle auto elettriche coinvolte.

I could also query the exact location, see if a driver is present and so on. The list is pretty long.

And yes, I also could remotely rick roll the affected owners by playing Rick Astley on Youtube in their Tesla‘s😂

[3/X]

— David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022