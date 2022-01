Sono diversi mesi che si parla di una possibile introduzione delle reazioni ai messaggi su WhatsApp. Dopo diversi indizi, arriva la conferma ufficiale. La nota applicazione di messaggistica verde ha finalmente deciso di portare in campo le reazioni ai messaggi. Come funziona il tutto? Scopriamolo insieme.

A dare notizia della novità, il noto WABetaInfo. Questo, ha scovato interessanti indizi in merito all’imminente arrivo della funzione su tutti i dispositivi. Le reazioni WhatsApp funzioneranno in maniera simile a come funzionano su Facebook e Instagram. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp: le reazioni ai messaggi presto disponibili per tutti

Gli indizi sull’arrivo delle reazioni ai messaggi di WhatsApp risiedono nella nuova beta rilasciata dall’azienda per dispositivi iOS, la 22.2.72. All’interno di tale beta è presente una nuova impostazione che permette di disabilitare o abilitare le notifiche per le reazioni ai messaggi. Al momento, attivare o disattivare la funzione non comporta nulla. Tuttavia, l’interfaccia rappresenta un palese indizio dell’imminente arrivo della feature. Come già accennato, le reazioni saranno molto simili a quelle di Facebook e Instagram. Tramite le impostazioni, oltre a decidere se ricevere le notifiche o meno, si potrà anche modificare il suono in modo da renderle riconoscibili.

Al momento non sono stati rilasciati i dettagli in merito al lancio ufficiale della novità. É abbastanza chiaro, però, che non ci vorrà molto prima di vederla arrivare sulla versione aperta al pubblico. Ricordiamo, inoltre, che questa sarà disponibile non solo per dispositivi iOS, ma anche Android. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WABetaInfo.com