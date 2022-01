Si sa, gennaio è il mese dei saldi e Amazon sembra averlo capito molto bene. Nelle ultime ore, l’azienda ha lanciato una marea di promozioni speciali su prodotti di ogni tipo. Risparmiare non è mai stato così facile. Se siete tra coloro che cercano device interessanti a basso prezzo, non potete farvi assolutamente sfuggire queste proposte.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivevi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più convenienti e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencare sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare delle riduzioni il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: offerte del giorno da non farsi sfuggire

Honor Magicbook X15 , laptop con display FullView da 15.6 pollici, processore Intel Core i3-10110U, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 256 GB, sistema operativo Windows 10 Home, layout italiano. In promozione a soli 499,90 euro , invece di 649,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, laptop con display FullView da 15.6 pollici, processore Intel Core i3-10110U, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 256 GB, sistema operativo Windows 10 Home, layout italiano. In promozione a soli , invece di 649,99 euro. – Hisense 43AE7000F , Smart TV LED Ultra HD 4K da 43″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, esclusiva Amazon 2020, c 320,99 euro , invece di 409,00 euro. – lasse di efficienza energetica G. In promozione a, invece di 409,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Samsung Galaxy A52s 5G , smartphone con display Infinity-O FHD+ da 6.5 pollici, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128GB espandibile, Batteria 4.500 mAh, ricarica ultra-rapida. Colorazione Awesome Black in promozione a 315,00 euro , invece di 469,90 euro. – , smartphone con display Infinity-O FHD+ da 6.5 pollici, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128GB espandibile, Batteria 4.500 mAh, ricarica ultra-rapida. Colorazione Awesome Black in promozione a, invece di 469,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Apple Watch SE, smartwatch con cassa in alluminio da 40 mm e cinturino sport, monitoraggio del battito cardiaco e dell’attività fisica, rilevamento cadute, processore dual-core S5. Variante con cassa in alluminio grigio siderale e cinturino mezzanotte in promo a 289,00 euro, invece di 309,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it