Sulla scia della violenta eruzione vulcanica a Tonga, gran parte della comunicazione con i residenti delle isole rimane bloccata. Nel nostro mondo moderno e altamente connesso, oltre il 95% del trasferimento globale di dati avviene lungo cavi in ​​fibra ottica che attraversano gli oceani del mondo. La rottura o l’interruzione di questa infrastruttura critica può avere conseguenze catastrofiche a livello locale, regionale e persino globale. Questo è esattamente ciò che è successo a Tonga dopo il disastro del vulcano e dello tsunami di sabato. Ma questa non è la prima volta che un disastro naturale interrompe i cavi sottomarini critici e non sarà l’ultima.

Un video, infatti, mostra l’incredibile diffusione dei cavi sottomarini in tutto il pianeta, con oltre 885.000 chilometri di cavi posati dal 1989. Questi cavi si raggruppano in corridoi stretti e passano tra i cosiddetti “punti di arresto” critici che li rendono vulnerabili a numerosi di rischi naturali tra cui eruzioni vulcaniche, smottamenti sottomarini, terremoti e tsunami.

Cosa è successo esattamente a Tonga?

Tonga è stata collegata alla rete globale di telecomunicazioni sottomarina solo nell’ultimo decennio. Le sue isole hanno fatto molto affidamento su questo sistema in quanto è più stabile di altre tecnologie come le infrastrutture satellitari e fisse.

La situazione a Tonga in questo momento è ancora fluida e alcuni dettagli devono ancora essere confermati, ma sembra che uno o più processi vulcanici (come lo tsunami, la frana sottomarina o altre correnti sottomarine) abbiano spezzato il cavo in fibra ottica lungo 872 km che collega Tonga al resto del mondo. Il sistema via cavo non è stato spento o disconnesso dalle autorità. Questo ha avuto un impatto enorme. I tongani che vivono in Australia e Nuova Zelanda non possono contattare i loro cari per sincerarsi sulla situazione. Ha anche reso difficile la comunicazione tra funzionari del governo tongano e servizi di emergenza e per le comunità locali determinare le esigenze di aiuto e recupero.

Le telecomunicazioni sono inattive, così come le normali funzioni Internet e le interruzioni continuano a interrompere i servizi online, peggiorando le cose. Tonga è particolarmente vulnerabile a questo tipo di interruzione poiché esiste un solo cavo che collega la capitale Nuku’alofa alle Fiji, che distano più di 800 km. Non esistono cavi tra le isole.

Rischi per cavi sottomarini anche altrove

Gli eventi a Tonga evidenziano ancora una volta quanto sia fragile la rete via cavo sottomarina globale e quanto velocemente possa andare offline. I cavi vengono posati nella distanza più breve tra due punti sulla superficie terrestre. Devono inoltre essere posati lungo particolari posizioni geografiche che ne consentano un facile posizionamento, motivo per cui molti cavi sono raggruppati in punti di strozzatura.

Alcuni buoni esempi di punti di strozzatura includono le isole hawaiane, il canale di Suez, Guam e lo stretto della Sonda in Indonesia. Ma questi sono anche luoghi in cui tendono a verificarsi gravi rischi naturali. Una volta danneggiati, possono essere necessari giorni o settimane (o anche più tempo) per riparare i cavi rotti, a seconda della profondità del cavo e della facilità di accesso. In tempi di crisi, tali interruzioni rendono molto più difficile per i governi, i servizi di emergenza e gli enti di beneficenza impegnarsi negli sforzi di ripresa. Molti di questi cavi sottomarini passano vicino o direttamente sopra vulcani attivi, regioni colpite da cicloni tropicali e/o zone sismiche attive.

Data la vulnerabilità della rete, il primo passo per mitigare il rischio è intraprendere ricerche per quantificare e valutare il rischio effettivo per i cavi sottomarini in particolari luoghi sui fondali oceanici e per diversi tipi di pericoli naturali. Ad esempio, i cicloni tropicali (uragani/tifoni) si verificano regolarmente, ma altri disastri come terremoti ed eruzioni vulcaniche si verificano meno spesso.

Attualmente, ci sono pochi dati pubblicamente disponibili sul rischio per la rete globale di cavi sottomarini. Una volta che sappiamo quali cavi sono vulnerabili e a quali tipi di rischi, possiamo quindi sviluppare piani per ridurre i rischi.