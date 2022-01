Da quando è stata creata, WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata, ha sempre implementato nuove funzionalità per offrire un’esperienza completa agli utenti. Anche adesso ha delle nuove funzionalità ancora in fase di lavorazione e in fase di sviluppo, tra cui una raffinata interfaccia per le chiamate vocali, un supporto multi dispositivo e, solo per gli Stati Uniti, pagamenti con integrazione Novi.

L’ultima beta dell’app di messaggistica su Android punta su altre funzionalità, anche se non cosi importanti: strumenti di disegno aggiuntivi per immagini e video. Sono state scoperte due nuove matite, per un totale di tre, nell’editor di immagini integrato nell’app, in quest’ultima beta.

WhatsApp, in arrivo nuove funzionalità da disegno per immagini e video

I rumors suggeriscono che le icone indicano che le nuove matite offrono suggerimenti più ampi, consentendo di disegnare linee più spesse su immagini o video. Al momento è possibile solo cambiare il colore della matita, ma non si può diminuire o ingrandire lo spessore. Inoltre stando al rapporto WhatsApp sta lavorando su un nuovo strumento di sfocatura delle immagini sempre su Android. Questo potrebbe semplificare di molto la condivisione in quanto sarà possibile sfocare le parti sensibili prima di inviarle.

Sono stati evidenziati anche altri strumenti di disegno aggiuntivi, ancora in fase di sviluppo, ma non si hanno ancora informazioni chiare al riguardo e quando saranno implementati nell’app. Tuttavia dovremmo aspettare sempre che quest’ultimi passino per la versione beta, prima di poterli utilizzare. Nonostante la serie di miglioramenti apportati da WhatsApp, la sua app rivale Telegram offre un’esperienza ancora più ricca con funzionalità più ampie come, tema per le chat, reazioni con emoji, condivisione dello schermo e sfondi animati.

Tuttavia, il servizio di messaggistica di proprietà di Meta ha circa due miliardi di utenti attivi in ​​tutto il mondo e oltre cinque miliardi di download solo sul Play Store. Come è naturale che sia, prima che la novità WhatsApp per gli strumenti di disegno arrivino nel rilascio finale dell’applicazione potrebbe passare svariato tempo. Gli sviluppatori avranno il bisogno di sperimentare ogni aspetto dei tool per garantirne la massima funzionalità per gli utenti finali. Inutile è dunque aspettarsi che i cambiamenti vengano introdotti nel giro di sole poche settimane. Più probabilmente l’integrazione arriverà invece nel corso del 2022 inoltrato, sia per dispositivi con sistema operativo Android che con iOS.

Foto di M. H. da Pixabay