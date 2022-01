Nel corso di questa settimana gli amministratori delegati di molte compagnie aeree, soprattutto statunitensi, hanno avvertito di una possibile crisi imminente dell’aviazione, quando verrà implementato il servizio 5G. Quest’ultimo potrebbe rendere inutilizzabili moltissime aeromobili e potrebbe causare possibili caos ai voli statunitensi.

A meno che i voli siano autorizzati a volare, moltissime persone rimarranno a terra. Inoltre potenziali interferenze potrebbero influenzare gli strumenti sensibili degli aerei come gli altimetri e ostacolare in modo significativo le operazioni a bassa visibilità. Ciò significa che in una giornata media più di mille voli potrebbero subire delle variazioni, ritardi e possibili cancellazioni.

Compagnie aeree, il 5G potrebbe causare una crisi nei trasporti

Già lunedì moltissime compagnie avevano intenzione di cancellare determinati voli internazionali. Con le restrizioni proposte in alcuni aeroporti, l’industria dei trasporti è pronta per una possibile interruzione del servizio. Il rovescio della medaglia sta nel fatto di poter trovare possibili soluzioni che mitighino in sicurezza il maggior numero di modifiche agli orari.

L’azione d’applicare è senza alcun dubbio urgente, dichiarano in una lettera le maggiori compagnie aeree o il nostro commercio sarà costretto a fermarsi. La FAA ha affermato che continuerà a garantire che il pubblico viaggiante sia al sicuro mentre le società wireless implementano il 5G. Inoltre continua a lavorare con l’industria aeronautica e le società wireless per cercare di limitare i ritardi e le cancellazioni dei voli legati al 5G.

Le agenzie principali che stanno offrendo questo servizio hanno concordato di delimitare in zone tampone circa 50 aeroporti per ridurre i rischi di interferenza e adottare altre misure per ridurre le potenziali interferenze per sei mesi. Hanno inoltre concordato l’inizio dei lavori, ma con un ritardo di circa 30 giorni. Queste agenzie inoltre sostengono che la banda C 5G sia stata implementata con successo in circa 40 altri paesi senza problemi di interferenza aerea.

Ridurre potenziali interferenze

È necessario un intervento immediato per evitare interruzioni operative significative ai passeggeri aerei, ai caricatori, alla catena di approvvigionamento e alla consegna delle forniture mediche necessarie. Molti sistemi di sicurezza moderni sugli aerei saranno ritenuti inutilizzabili causando un problema molto più grande di quello che sapevamo. I produttori di aeroplani ci hanno informato che ci sono enormi porzioni della flotta operativa che potrebbero dover essere messe a terra a tempo indeterminato.

Le compagnie aeree hanno sollecitato un’azione per garantire che il 5G venga implementato tranne quando le torri sono troppo vicine alle piste dell’aeroporto fino a quando la FAA non potrà determinare come farlo in sicurezza senza interruzioni catastrofiche.

Foto di Joshua Woroniecki da Pixabay