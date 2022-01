Yi Outdoor 1080p è una piccola IP camera da esterno, di uno dei marchi più conosciuti ed economici al mondo. Dopo avervi raccontato della Yi Dome X, eccoci con la recensione di un prodotto completamente resistente agli agenti atmosferici, con connettività WiFi, ma senza una batteria integrata.

Estetica e Design

1 di 3

L’aspetto che maggiormente balza all’occhio prendendo tra le mani il dispositivo, sono le dimensioni veramente ridotte, infatti raggiunge 18 x 18 x 10 centimetri, con un peso di soli 260 grammi. Può stare tranquillamente nel palmo di una mano, come potete vedere dalle immagini, di conseguenza è facilmente nascondibile, e non risalta troppo appesa al muro. In confezione è presente tutto il necessario per l’aggancio in assoluta tranquillità e sicurezza.

I materiali utilizzati non si discostano dalla plastica più economica, la realizzazione opaca in bianco è ottima, in quanto non trattiene le impronte o si sporca facilmente. Il posizionamento è semplicissimo, non è richiesta una scatola di derivazione, né un’esperienza elevata; il prodotto non potrà essere ruotato da remoto, di conseguenza scegliete bene l’angolo di posizionamento.

Sulla superficie teoricamente non si trovano slot, svitando nella parte inferiore il piccolo sportellino, si scopre invece lo slot microSD, per il posizionamento di una scheda di memoria di massimo 128GB. Come anticipato, essendo un prodotto pensato per l’esterno, presenta certificazione IP55, contro acqua e polvere. Non integrando una batteria, dovrà sempre essere collegato ad una presa a muro; sfortunatamente il cavo non è removibile, sebbene abbia una lunghezza più che sufficiente di 3 metri, con termine una presa USB di tipo A.

Hardware e Prestazioni

Anteriormente è stato posizionato un sensore dalla risoluzione massima 1920 x 1080 pixel (quindi FullHD), e zoom digitale 4X. La qualità di ripresa è in linea con i prodotti del brand, e della fascia di prezzo dei 50 euro, di conseguenza le immagini non saranno mai troppo nitide, sono abbastanza sgranate, però i colori sono ben riprodotti, e la gamma cromatica generalmente ampia. E’ presente anche la modalità notturna automatica, grazie alla presenza di 8 LED IR attorno all’ottica, fino ad una distanza di circa 10 metri; anche in questo caso la ripresa ha perfettamente rispettato le aspettative.

1 di 2

La Yi Outdoor 1080p non integra una porta ethernet, di conseguenza può essere collegata alla rete solo tramite WiFi 802.11 n a 2.4GHz (i 5GHz non sono supportati); la ricezione è apparsa essere buona, con un’ottima stabilità e senza perdite importanti. E’ un prodotto perfettamente compatibile con Android e iOS, controllabile tramite l’applicazione Yi Home, di cui vi abbiamo già parlato in maniera più approfondita nella scorsa recensione, con la quale condivide tutte le funzioni e le schermate.

1 di 2

Sono integrati altoparlante e microfono, la cui qualità è discreta, tende a gracchiare facilmente, come su tutti gli altri prodotti dello stesso tipo. Le notifiche vengono inviate molto rapidamente allo smartphone, sono solamente testuali, non vengono mostrate immagini o spezzoni di video; l’abbonamento cloud è in prova solo inizialmente, poi è richiesto un canone fisso.

1 di 2

Il rilevamento dei movimenti viene specificato anche per l’essere umano, il riconoscimento è ben fatto e preciso, senza falsi positivi o difficoltà particolari. Ottima la possibilità di regolare la sensibilità del sensore, come anche eventualmente l’area in cui attivarla. Come le altre camere del marchio, dall’applicazione è infine possibile impostare un periodo di attività (ovvero quando temporalmente ricevere le notifiche) e similari.

Yi Outdoor 1080p: conclusioni

1 di 2

In conclusione la Yi Outdoor 1080p è la classica IP camera da esterno del marchio Yi, realizzata interamente in plastica di colorazione bianca, con risoluzione FullHD, visione notturna, slot per la microSD, gestibile interamente da un’applicazione mobile precisa, dettagliata e sicuramente ideale anche per gli utenti alle prime armi. Questi, in aggiunta al prezzo di circa 50 euro, sono i pregi di un prodotto consigliato agli utenti che non pretendono troppo, ma che sono alla ricerca ugualmente di prestazioni adeguate.

Dall’altro lato della medaglia troviamo pochi aspetti negativi, che toccano l’impossibilità di ruotare l’inquadratura, e l’assenza di una batteria. Due fattori che limitano il numero di utenti che vireranno verso una soluzione di questo tipo.